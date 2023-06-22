https://ria.ru/20230622/gorban-1879743305.html

Николай Горбань: поставки нефти по КТК уже давно вышли за пределы Европы

Николай Горбань: поставки нефти по КТК уже давно вышли за пределы Европы - РИА Новости, 22.06.2023

Николай Горбань: поставки нефти по КТК уже давно вышли за пределы Европы

Каспийский трубопроводный консорциум, крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, основной экспортный маршрут казахстанской РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:40

2023-06-22T11:40

2023-06-22T11:40

интервью

россия

нефть

николай горбань

пмэф 2023

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Каспийский трубопроводный консорциум, крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, основной экспортный маршрут казахстанской нефти на мировые рынки, в этом году завершает свой масштабный проект расширения трубопроводной системы. О будущих проектах, производственных планах, необходимом оборудовании и конкурентах в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор КТК Николай Горбань. Беседовала Дарья Семенова. Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Мы с вами проводим встречу в рамках ПМЭФ, поделитесь впечатлениями?– Мы ежегодно участвуем в форуме, у нас очень большая программа по встречам с нашими партнерами и в этом году. Активно работаем с губернаторами четырех российских регионов, где мы присутствуем, – Астраханская область, Республика Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, а также с представителями локальных городских администраций этих регионов. Очень много вопросов по взаимодействию с ними, которые мы решаем в том числе тут. Ожидаем также встречу с представителями министерства энергетики Казахстана.В этом году подписаний соглашений у нас не будет, многое было подписано в прошлом году, и эти документы носят долгосрочный характер. Сейчас очень много встреч с нашими партнерами также по техническим вопросам, по финансовому обслуживанию, есть что обсудить в новых реалиях, это касается, например, импортозамещения.– А иностранные акционеры какие-нибудь приехали?– Нет, в этом году иностранных акционеров КТК на форуме нет.– КТК сейчас завершает большую программу устранения узких мест. Есть ли у вас в планах следующие масштабные проекты и какие?– Действительно, на сегодняшний день программа устранения узких мест (ПУУМ) у нас практически завершена, в этом году остается сделать совсем немного. Объекты на морском терминале в рамках программы мы построили в полном объеме. Сейчас там завершена пусконаладка, осуществляются метрологические операции, сверки, при этом новые объекты работают полностью на рабочей жидкости, то есть с нефтью. По остальным регионам присутствия КТК в России мы все объекты ПУУМ тоже завершили.В этом и следующем году необходимо подписать итоговые акты по окончанию строительства, завершить пусконаладки, провести регистрационные, административные мероприятия и так далее. При этом на сегодняшний день система выведена уже на ту мощность, которую мы планировали в 2019 году: это 82 миллиона тонн, из них из Казахстана – 76 миллионов.Наиболее значимым в перспективе для КТК считаю частичную замену трубопровода, в связи с истечением срока эксплуатации труб. Первые 27 километров акционеры нам согласовали, в этом году КТК проводит необходимые тендерные процедуры. Реализацию проекта замены нефтепровода, скорее всего, начнем уже в конце этого года, а в будущем предстоит поменять порядка 400 километров.– Сколько времени займет эта замена?– Мы особо торопиться не будем, так как нет такой необходимости. Думаю, что в течение трех-четырех лет мы это реализуем. Это вполне реально, и нам не нужно делать это за один год.– Насчет замены трубопровода. Нет ли и не может ли возникнуть каких-то проблем с оборудованием?– Это актуальный вопрос для всех компаний. Мы, конечно же, не сидели сложа руки и для себя выделили 140 ключевых позиций, требующих поставки от альтернативных производителей. Из этого количества для 136 позиций мы уже имеем аналоги и можем их заместить.Логика и политика в вопросах импортозамещения для нас – это не все сломать и поменять одномоментно. Мы идем, скажем так, по пути выбывания. Это означает, что когда подходит окончание ресурсного срока работы оборудования и необходимо что-то менять, а запасных частей уже нет, то к этому времени нами уже проведены тестирование, научные разработки, и мы их можем внедрить или уже внедрили.Для 136 ключевых позиций это уже реализовано, но по другим четырем позициям сейчас идет активная работа. Однако для нас это довольно существенные позиции: выносные причальные устройства (ВПУ), которые нам предстоит заменить, а также плавучие и подводные шланги. Считаем, что мы успешно продвигаемся в работе по проблемным позициям, но, конечно, все это требует определенной разработки и технической, и научной. Думаю, что производство необходимого оборудования будет локализовано в России, и мы сможем его изготовить в срок.– То есть сейчас какой-то острой проблемы с оборудованием нет?– В определенный момент такая проблема была. Сейчас все более-менее налажено. Отмечу, что в настоящее время нет риска остановки системы из-за того, что не будет каких-то запчастей, либо мы не сможем что-то отремонтировать или заменить. Я таких рисков не вижу. Просто требуется определенное время, чтобы наши производители подстроились под наши потребности и учли наши характеристики.– Вы еще упомянули, что будете менять выносные причалы…– Да, два ВПУ мы будем менять в 2026 году. ВПУ-3 у нас новый, замена не требуется. Отмечу дополнительно, что проектирование и изготовление запчастей для ВПУ будет осуществляться в России. КТК обращался к зарубежным коллегам, но с этим возникли сложности, и мы нашли другие возможности. Сейчас идет разработка, проектная документация уже практически на выходе.Ожидаем, что в течение нескольких лет сможем организовать изготовление необходимого оборудования для ВПУ на территории России. Думаю, что это реально, я в это верю. Мы сделаем все, чтобы это состоялось.– Учитывая текущую ситуацию с ужесточением санкций, не усложнилась ли коммуникация с вашими иностранными акционерами?– Первоначально, конечно же, были сложности. Однако на сегодняшний день алгоритм принятия корпоративных решений полностью отработан. Стандарты и логика принятия решений не изменились, но изменилась коммуникационная составляющая. К примеру, стало сложнее проводить очные корпоративные мероприятия управляющих органов и для этого приходится выбирать дружественные страны, где при этом все могут присутствовать.– Казахстан?– В основном это Казахстан. Также Объединенные Арабские Эмираты, Турция. Что касается текущего взаимодействия, у нас организованы защищенные каналы связи, по которым мы можем проводить заседания и принимать решения. Я, конечно, не скажу, что все это безболезненно, но сложности бывали и раньше.– Хотелось бы перейти к вашим операционным результатам. Какой объем транспортировки нефти по итогам прошедших пяти месяцев?– Наши грузоотправители-акционеры подали заявки на прокачку в объеме 67 миллионов тонн на этот год. При этом, на сегодняшний день мы уже отгрузили на мировые рынки 29,5 миллиона тонн нефти.– Какой прогноз по итогам года?– Менеджмент компании подходит к прогнозу весьма пессимистично, мы видим, что объем прокачки в 2023 году составит порядка 60-61 миллиона тонн нефти. Тем не менее финансовые результаты обнадеживают, в 2022 году по сумме выплат дивидендов за предыдущий период мы на пятом месте в России. В ходе майского собрания акционеров было принято решение о начале выплат дивидендов за 2022 год. Общая сумма составит порядка 1,3 миллиарда долларов.– Какие ожидаются инвестиции компании в 2023 году? На какие цели пойдут средства?– Порядка 200 миллионов долларов в этом году запланированы на завершение программы устранения узких мест. Инвестиционная составляющая на текущие эксплуатационные нужды – это замена насосов, ремонтные работы на линейной части, на площадных объектах, замена задвижек – на это у нас стандартно выделяется порядка 100 миллионов долларов. Таким образом, можете сами посчитать наши инвестиционные затраты.– Как в компании обстоит ситуация с незаконными врезками? Для вас актуальна такая проблема?– На сегодняшний день врезок у нас нет и в прошлом году тоже не было. КТК идет по пути опережения: очень серьезно мониторим нашу трассу. Помимо пешего патрулирования линейной части, помимо работы систем обнаружения утечек, ведется также беспилотное обследование объектов в режиме реального времени. Может быть, нам повезло с регионами прохождения нефтепровода? Мы находимся там, где сейчас криминальные врезки не процветают. Это Ставропольский край, Астраханская область, Краснодарский край. В Казахстане тоже с этим благополучно, но мы не расслабляемся, понимаем, что являемся лакомым кусочком. В целом же проблему врезок вряд ли возможно решить раз и навсегда. В одном месте выявляешь причину, устраняешь, но оппоненты не дремлют и находят новые способы покушения на трубу.– Казахстан недавно начал небольшие поставки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Насколько выгоднее поставлять нефть через КТК? Как эта диверсификация отражается на поставках нефти по КТК?– Любой производитель нефти, любая страна смотрит, чтобы были альтернативные пути транспортировки добытого сырья. При этом на сегодняшний день наш маршрут является наиболее выгодным. Во-первых, логистика наиболее короткая и понятная грузоотправителям. Во-вторых, затраты на транспортировку намного ниже, чем все остальные маршруты. Поэтому БТД для нас на сегодняшний день не является конкурентом.Объемы, которые Казахстан, по крайней мере сейчас, отправляет по БТД или по "Дружбе", несущественны. Если, к примеру, от наших 60 миллионов тонн взять один миллион тонн, то можете посчитать, сколько это в процентном соотношении.Нельзя не отметить также то, что с апреля 2024 года в Казахстане планируется увеличение добычи на месторождении Тенгиз на 12 миллионов тонн. Это не будет одномоментно, но в течение года они достигнут этих объемов. Представьте, куда этот объем девать?– И куда?– Мы уже обеспечили профицит нашей системы до 82 миллионов. Это полностью и с лихвой покроет потребности грузоотправителей.– А другие грузоотправители не наращивают свои поставки?– Среди других грузоотправителей у нас "Лукойл" сдает нефть, которую добывает на Каспии. При этом поставки стабильны, выполняются в соответствии с заявками и пока мы не видим увеличения объем сдачи сырья. Вторая точка закачки российских производителей нефти – это наша НПС "Кропоткин". Однако тут небольшие цифры, сдают порядка 3 миллионов тонн в год. Сейчас КТК готов принять любые новые объемы.– Рынки сбыта нефти после ужесточения санкций сильно изменились. В связи с этим, как вам кажется, изменились ли требования к характеристикам нефти? И, говоря о вашей компании, какие у вас качественные характеристики нефти?– Требования к характеристикам не изменились. В Азии и Европе не появилось как таковых новых НПЗ. При этом каждый НПЗ как правило технологически работает с определенным сортом нефти, с определенным объемом серы в нефти, парафином и так далее. Поэтому конъюнктура осталась та же, по крайней мере, для нас.Качественные характеристики CPC Blend не изменились, как была смесь малосернистой, так и остается. Наш сорт востребован в том качестве, в котором он был, уже больше 20 лет. Система КТК задумывалась для поставок в основном в средиземноморский регион, но уже лет 10, как поставки вышли далеко за его пределы. Наша нефть уходит сейчас на рынки по всему миру, на НПЗ разных стран.– Одной из ключевых тем этого форума было обеспечение кадрами бизнеса. И в связи с этим хотелось бы узнать, есть ли у вас необходимость в новых кадрах?– В любой организации, тем более такого масштаба, как КТК, конечно, есть потребность в квалифицированных, профессиональных кадрах. Мы над этим работаем планомерно. В настоящее время осуществляется активное взаимодействие как с российскими университетами, так и со средними специальными учебными заведениями. Текучка по результатам прошлого года составила порядка 6%, это небольшой показатель.Основной коллектив КТК составляет порядка двух тысяч человек, это операторы на станциях, весь технический и административный персонал. Помимо этого, услуги на аутсорсинге, обеспечение питанием, транспортом, клининг, охрана и другое – это еще порядка четырех тысяч рабочих мест.Коллектив в КТК довольно молодой, средний возраст 40-45 лет, специалисты практически все с высшим образованием даже на рядовых должностях. Потребность в хороших специалистах, конечно, существует всегда, но у нас есть и определенная "скамейка запасных".– А как обстоит ситуация с травматизмом и безопасностью на ваших объектах?– Второй год подряд КТК достиг нулевого показателя по травматизму, мы этим гордимся. Много лет назад компания заявила свою приверженность к этому и у нас получается.В сентябре в Астрахани будем проводить очередной День безопасности, где мы выйдем уже на международный уровень. Туда приезжает очень много компаний из других стран, которые потом, возвращаясь, все транслируют внутри коллективов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, нефть, николай горбань, пмэф 2023