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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2023
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12:19 22.06.2023 (обновлено: 13:55 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/godovschina-1879771120.html
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2023
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ
Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:19
2023-06-22T13:55
день памяти и скорби
владимир путин
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.Традиционная церемония прошла в Александровском саду.Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.После возложения последовала Минута молчания в память о павших в Великой Отечественной Войне, а затем цветы у монумента возложили ветераны и другие участники церемонии.Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html
https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html
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Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
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день памяти и скорби, владимир путин, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
День памяти и скорби, Владимир Путин, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в день 82-й годовщины начала ВОВ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
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Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".
Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.
После возложения последовала Минута молчания в память о павших в Великой Отечественной Войне, а затем цветы у монумента возложили ветераны и другие участники церемонии.
Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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День памяти и скорбиВладимир ПутинОбществоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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