https://ria.ru/20230622/godovschina-1879771120.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2023

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ

Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:19

2023-06-22T12:19

2023-06-22T13:55

день памяти и скорби

владимир путин

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.Традиционная церемония прошла в Александровском саду.Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.После возложения последовала Минута молчания в память о павших в Великой Отечественной Войне, а затем цветы у монумента возложили ветераны и другие участники церемонии.Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html

https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html

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Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду. 2023-06-22T12:19 true PT2M05S

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день памяти и скорби, владимир путин, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)