https://ria.ru/20230622/god_pedagoga-1870804254.html

Больше полувека в профессии. Этому ее научила война

Больше полувека в профессии. Этому ее научила война - РИА Новости, 22.06.2023

Больше полувека в профессии. Этому ее научила война

Александре Ильиничне Сергеевой в июле исполнится 95 лет. Большую часть жизни – 52 года – она отдала педагогике. Обучение проходило во время войны, которую она... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:00

2023-06-22T09:00

2023-06-22T09:00

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

чебоксары

год наставника

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879292792_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_808b4494919b1b04170715ee31f6a945.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Александре Ильиничне Сергеевой в июле исполнится 95 лет. Большую часть жизни – 52 года – она отдала педагогике. Обучение проходило во время войны, которую она встретила 12-летней девочкой. О тяжести военных лет и судьбе она рассказала РИА Новости.Первые известияО войне Сергеева узнала раньше, чем о ней объявили. Она отдыхала в республиканском пионерском лагере за Волгой. По соседству с их палатой была палата мальчишек, которые увлекались радиотехникой. По ночам они "ловили" разные передачи."В ночь с 21 на 22 июня ребята поймали немецкую передачу, прибежали к нам в палату где-то в четвертом часу утра и закричали: "Началась война! Немцы бомбили Киев!". Мы заплакали. А потом, уже где-то в 10 утра, о начале войны объявили официально", – рассказала она.Ее отец ушел на войну не сразу, сначала их три месяца готовили, а уже потом отправили на фронт. Мама осталась с тремя детьми, четвертым была беременна. Дедушка и бабушка были совсем старые.С приходом войны грянули изменения в привычном жизненном укладе. В колхозе требовали от каждого двора свою норму работы."Как-то работали в поле, и мама заторопилась домой, мы пошли с ней. Она попросила нагреть воды, родила в сарае, я роды принимала, пуповину перерезала. Потом, так как мама была очень слаба, работать я ходила вместе с дедом. Жали, на сеялке работали, мешки таскали, косили, зимой молотили, семена сортировали. Тяжелая была работа, очень тяжелая", – вспоминает Сергеева.С 8-го по 10-й класс в школу ходили три дня в неделю. В субботу надо было ходить обязательно – день военной подготовки. Все остальные дни девочка работала в колхозе. Нужно было также заниматься домашним хозяйством."И дрова рубила, и пилила, за водой ходила. Колодца в деревне не было, на ключ ходила, а он далеко – надо с горы спускаться. Я специально брала ведра побольше и полные наливала, чтобы меньше раз ходить. Радио и света у нас в деревне не было, новости с фронта узнавали по слухам, из газет, писем односельчан", – поделилась ветеран.Мечтал дожить до 40 летОтец Сергеевой работал учителем физики и математики в школе. Он готовился к войне – знал, чувствовал, что она неизбежна. Закупил зерна, одежды, заказал себе специальные сапоги для сырой погоды. Понимал, что уйдет на фронт, поэтому научил дочь делать все, что положено мужчине: пилить, работать топором, заготавливать дрова и т.п. Девочка была старшим ребенком в семье."Папа часто говорил: "Мне бы дожить до 40 лет". Не дожил. Погиб. Могилы нет. Он прошел войну через Ельню, Елец, Прохоровку, Харьков", – рассказала она.Третьего сентября 1943 года семья получила извещение о том, что он погиб и похоронен в Харьковской области. Но после этого получили еще три письма от него, датированные 3 и 4 ноября 1943 года.В одном из них он писал: “Сидим на берегу Днепра, ждем ночи, чтоб форсировать Днепр, брать Киев. Надежды остаться в живых и вернуться домой – нет”.Девочка пыталась искать отца, но из архива снова прислали то же самое извещение о смерти."Мне кажется, у отца было предчувствие, что он останется где-то на берегу Днепра. Уж очень любил песню "О, Днепро, Днепро"", – рассказала Сергеева.Против течения – к знаниямВ 1944 году Александра Сергеева с отличием окончила 10 классов. Она очень хотела поступить в Московский гидротехнический институт. Но мать ее не пустила. Хотела, чтобы дочь работала в школе, училась заочно и помогала растить братьев.Тогда девушка приняла решение поступить в Чувашский педагогический институт. В годы войны он находился в эвакуации в Мариинском Посаде (Марпосад)."Я в самых последних числах августа из деревни направилась туда. До Чебоксар шла пешком. Из Чебоксар до Марпосада был путь по Волге (30 км). На грузовые суда и пароходы не брали. Меня взяли марпосадские бабы, которые на своих лодках добирались до Чебоксар торговать, но с условием, что я сама буду грести. Хорошо, что это было по течению. Гребла одна до Марпосада", – вспоминает свой путь к знаниям Сергеева.А уже 1 сентября ее зачислили на факультет русского языка. Студентке выделили место в общежитии, но там было очень холодно и нечем было топить печку. Питались в столовой по карточкам. Есть уже привыкли мало.После победыО победе узнали по радио. Это был очень радостный момент. Радость общая, но мысль о том, что отец до этого не дожил, очень тяготила.Институт вернули обратно в Чебоксары. Начали учиться. Общежития вообще не было. В Чебоксарах Сергеева жила у дальней родственницы, деньгами за жилье не платила. Родственница работала на дому, шила рубашки, и студентка ей помогала."Когда учились в Марпосаде, у нас в институте было всего три парня. А в новый учебный послевоенный год парни стали возвращаться на учебу. На талоны мы устраивали праздники, вечера, жизнь стала веселее", – рассказала Сергеева.После окончания вуза она работала учителем в школе, преподавала русский язык на медицинском факультете Каунасского университета (Литва), на филологическом факультете Гданьского университета (Польша), в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Получила степень кандидата педагогических наук, звание доцента."Я в 72 года ушла на пенсию. Мой педагогический стаж – 52 года. Со студентами у меня всегда были очень хорошие, теплые отношения. Я всегда любила трудиться, этому меня научила война", – заключила Александра Ильинична.Материал подготовлен на основе интервью с А.И. Сергеевой при поддержке отдела по связям с общественностью ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, чебоксары, год наставника, великая отечественная война (1941-1945)