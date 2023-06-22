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Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении
Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:40
2023-06-22T06:40
2023-06-22T06:40
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения. "Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники, это уже и из новостей и телевизора всем известно. Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", - сказал командир расчета. "У нас есть пораженные цели: самоходки, РЛС на нашем счету, много, но традиций их считать у нас нет", - добавил он.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал об применении орудия на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения.
"Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники, это уже и из новостей и телевизора всем известно. Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", - сказал командир расчета.
"У нас есть пораженные цели: самоходки, РЛС на нашем счету, много, но традиций их считать у нас нет", - добавил он.