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Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 22.06.2023
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Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении
Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:40
2023-06-22T06:40
специальная военная операция на украине
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения. "Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники, это уже и из новостей и телевизора всем известно. Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", - сказал командир расчета. "У нас есть пораженные цели: самоходки, РЛС на нашем счету, много, но традиций их считать у нас нет", - добавил он.
РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении

Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал об применении орудия на Запорожском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСнаряд для "Гиацинта-Б" на территории ЛНР
Снаряд для Гиацинта-Б на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Снаряд для "Гиацинта-Б" на территории ЛНР. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения.
"Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники, это уже и из новостей и телевизора всем известно. Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", - сказал командир расчета.
"У нас есть пораженные цели: самоходки, РЛС на нашем счету, много, но традиций их считать у нас нет", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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