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Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении

Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.06.2023

Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении

Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:40

2023-06-22T06:40

2023-06-22T06:40

специальная военная операция на украине

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б" и поражают цели на запорожском направлении, рассказал журналистам командир подразделения. "Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники, это уже и из новостей и телевизора всем известно. Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", - сказал командир расчета. "У нас есть пораженные цели: самоходки, РЛС на нашем счету, много, но традиций их считать у нас нет", - добавил он.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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