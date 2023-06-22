https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 22.06.2023
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
россия
москва
екатеринбург
дмитрий песков
эван гершкович
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767602_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_734b3405ffb155160932c3b2fee87e0d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже, "возмутительным" и заявила, что продолжает требовать его немедленного освобождения. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. "Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном в материале газеты. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230618/shpionazh-1878948600.html
россия
москва
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767602_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_a8af1daca403d492d4b22c74da33435c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, екатеринбург, дмитрий песков, эван гершкович, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, в мире
Россия, Москва, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мария Захарова, В мире
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
Газета Wall Street Journal назвала продление ареста Гершковича за шпионаж возмутительным