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Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 22.06.2023
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16:08 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 22.06.2023
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
россия
москва
екатеринбург
дмитрий песков
эван гершкович
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мария захарова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже, "возмутительным" и заявила, что продолжает требовать его немедленного освобождения. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. "Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном в материале газеты. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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россия, москва, екатеринбург, дмитрий песков, эван гершкович, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, в мире
Россия, Москва, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мария Захарова, В мире
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж

Газета Wall Street Journal назвала продление ареста Гершковича за шпионаж возмутительным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже, "возмутительным" и заявила, что продолжает требовать его немедленного освобождения.
Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.
"Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном в материале газеты.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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РоссияМоскваЕкатеринбургДмитрий ПесковЭван ГершковичМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Мария ЗахароваВ мире
 
 
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