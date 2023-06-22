https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html

Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж

Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 22.06.2023

Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж

Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:08

2023-06-22T16:08

2023-06-22T16:08

россия

москва

екатеринбург

дмитрий песков

эван гершкович

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767602_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_734b3405ffb155160932c3b2fee87e0d.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal назвала продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже, "возмутительным" и заявила, что продолжает требовать его немедленного освобождения. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. "Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения", - говорится в заявлении, опубликованном в материале газеты. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230618/shpionazh-1878948600.html

россия

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, екатеринбург, дмитрий песков, эван гершкович, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, в мире