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Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
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12:54 22.06.2023 (обновлено: 12:59 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879780603.html
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:54
2023-06-22T12:59
происшествия
московский городской суд
эван гершкович
линн трейси
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Слушатели и журналисты ознакомились с итоговым решением в помещении для трансляций, в зал заседаний публику не пустили.В суд явилась посол США в России Линн Трейси в сопровождении нескольких работников диппредставительства.В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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происшествия, московский городской суд, эван гершкович, линн трейси, москва
Происшествия, Московский городской суд, Эван Гершкович, Линн Трейси, Москва
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.
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Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Слушатели и журналисты ознакомились с итоговым решением в помещении для трансляций, в зал заседаний публику не пустили.
В суд явилась посол США в России Линн Трейси в сопровождении нескольких работников диппредставительства.
В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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ПроисшествияМосковский городской судЭван ГершковичЛинн ТрейсиМосква
 
 
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