https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879780603.html

Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023

Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:54

2023-06-22T12:54

2023-06-22T12:59

происшествия

московский городской суд

эван гершкович

линн трейси

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Слушатели и журналисты ознакомились с итоговым решением в помещении для трансляций, в зал заседаний публику не пустили.В суд явилась посол США в России Линн Трейси в сопровождении нескольких работников диппредставительства.В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

https://ria.ru/20230526/wsj-1874441733.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский городской суд, эван гершкович, линн трейси, москва