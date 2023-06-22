https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879780603.html
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:54
2023-06-22T12:54
2023-06-22T12:59
происшествия
московский городской суд
эван гершкович
линн трейси
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Слушатели и журналисты ознакомились с итоговым решением в помещении для трансляций, в зал заседаний публику не пустили.В суд явилась посол США в России Линн Трейси в сопровождении нескольких работников диппредставительства.В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, эван гершкович, линн трейси, москва
Происшествия, Московский городской суд, Эван Гершкович, Линн Трейси, Москва
Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
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"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.
Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа
Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Слушатели и журналисты ознакомились с итоговым решением в помещении для трансляций, в зал заседаний публику не пустили.
В суд явилась посол США в России Линн Трейси в сопровождении нескольких работников диппредставительства.
В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России