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Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 22.06.2023 (обновлено: 10:45 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/geroy-1879703303.html
Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами
Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами - РИА Новости, 22.06.2023
Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами
Житель Забайкальского края, участвующий в военной операции на Украине, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:31
2023-06-22T10:45
специальная военная операция на украине
александр осипов
забайкальский край
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ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Житель Забайкальского края, участвующий в военной операции на Украине, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Осипов.Он рассказал о бойце с позывным Тунгус, который заметил беспилотник, возвращаясь на свою позицию с провизией после ночного дежурства в окопе."Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами", — говорится в публикации губернатора.Дрон нес на себе гранату от РПГ, которую после падения БПЛА деактивировали. Сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея.
забайкальский край
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александр осипов, забайкальский край
Специальная военная операция на Украине, Александр Осипов, Забайкальский край
Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Глава Забайкалья Осипов: казак с позывным Тунгус сбил в зоне СВО дрон мешком с продуктами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ американского происхождения
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения. Архивное фото
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ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Житель Забайкальского края, участвующий в военной операции на Украине, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Осипов.
Он рассказал о бойце с позывным Тунгус, который заметил беспилотник, возвращаясь на свою позицию с провизией после ночного дежурства в окопе.
"Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами", — говорится в публикации губернатора.
Дрон нес на себе гранату от РПГ, которую после падения БПЛА деактивировали. Сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ОсиповЗабайкальский край
 
 
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