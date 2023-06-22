https://ria.ru/20230622/geroy-1879703303.html

Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами - РИА Новости, 22.06.2023

Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Житель Забайкальского края, участвующий в военной операции на Украине, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:31

2023-06-22T05:31

2023-06-22T10:45

специальная военная операция на украине

александр осипов

забайкальский край

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ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Житель Забайкальского края, участвующий в военной операции на Украине, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Осипов.Он рассказал о бойце с позывным Тунгус, который заметил беспилотник, возвращаясь на свою позицию с провизией после ночного дежурства в окопе."Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами", — говорится в публикации губернатора.Дрон нес на себе гранату от РПГ, которую после падения БПЛА деактивировали. Сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея.

забайкальский край

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр осипов, забайкальский край