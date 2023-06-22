https://ria.ru/20230622/gaz-1879710136.html
Глава Приамурья назвал условие для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР
Глава Приамурья назвал условие для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР - РИА Новости, 22.06.2023
Глава Приамурья назвал условие для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР
Проект перевозки сжиженного газа по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ в активной стадии проработки, но помимо юридических решений необходима... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:32
2023-06-22T07:32
2023-06-22T07:32
амурская область
василий орлов (губернатор)
газпром
экономика
свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Проект перевозки сжиженного газа по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ в активной стадии проработки, но помимо юридических решений необходима дополнительная инфраструктура для приёмки и перекачки газа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на пресс-конференции по итогам Харбинской международной ярмарки. В Свободном Амурской области в этом году завершается строительство завода по сжижению природного газа в составе газохимического кластера. Поставки его продукции на экспорт власти Приамурья обсуждали с китайскими партнёрами. "Проект в активной стадии проработки. Для того, чтобы разрешить проезд по мосту недостаточно просто юридических решений, необходимо построить ещё соответствующую инфраструктуру для приёмки этого груза и перекачки. У китайской стороны полное взаимопонимание по этому вопросу, такая работа там тоже ведётся. Поэтому совместно с компанией "Газпром" прорабатываем объемы газа, которые могут поставляться по мосту. Мы в этом, конечно, крайне заинтересованы и заинтересована китайская сторона. Эта тема с китайцами в хорошем темпе обсуждается", - рассказал Орлов. Кроме того, для того чтобы расширить номенклатуру грузов, проезжающих по мосту, власти Приамурья предложили провозить, в том числе, продукты заморозки и целый ряд других товаров, отметил губернатор. "Недавно сельхозпродукции была разрешена к провозу по мосту. Поэтому активно развивается предмостовая зона. Мы видим серьезных инвесторов, которые готовы вкладывать сюда деньги. Видим, что это дает определённые результаты", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, василий орлов (губернатор), газпром, экономика, свободный
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Экономика, Свободный
Глава Приамурья назвал условие для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР
Глава Приамурья Орлов: для перевозки сжиженного газа по мосту в КНР нужна инфраструктура
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Проект перевозки сжиженного газа по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ в активной стадии проработки, но помимо юридических решений необходима дополнительная инфраструктура для приёмки и перекачки газа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на пресс-конференции по итогам Харбинской международной ярмарки.
В Свободном
Амурской области в этом году завершается строительство завода по сжижению природного газа в составе газохимического кластера. Поставки его продукции на экспорт власти Приамурья обсуждали с китайскими партнёрами.
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"Проект в активной стадии проработки. Для того, чтобы разрешить проезд по мосту недостаточно просто юридических решений, необходимо построить ещё соответствующую инфраструктуру для приёмки этого груза и перекачки. У китайской стороны полное взаимопонимание по этому вопросу, такая работа там тоже ведётся. Поэтому совместно с компанией "Газпром
" прорабатываем объемы газа, которые могут поставляться по мосту. Мы в этом, конечно, крайне заинтересованы и заинтересована китайская сторона. Эта тема с китайцами в хорошем темпе обсуждается", - рассказал Орлов.
Кроме того, для того чтобы расширить номенклатуру грузов, проезжающих по мосту, власти Приамурья предложили провозить, в том числе, продукты заморозки и целый ряд других товаров, отметил губернатор.
"Недавно сельхозпродукции была разрешена к провозу по мосту. Поэтому активно развивается предмостовая зона. Мы видим серьезных инвесторов, которые готовы вкладывать сюда деньги. Видим, что это дает определённые результаты", - сказал Орлов.
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