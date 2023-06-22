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Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму - РИА Новости, 22.06.2023
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11:37 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/forma-1879759138.html
Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму
Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму - РИА Новости, 22.06.2023
Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) переодевает своих проводников и проводниц в новую форму: в комплект, помимо стандартных пиджаков и, в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:37
2023-06-22T11:37
общество
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) переодевает своих проводников и проводниц в новую форму: в комплект, помимо стандартных пиджаков и, в зависимости от пола, брюк или юбок, теперь еще входят плащи, перчатки, а для прекрасной половины - платья и обувь, выяснило РИА Новости из отчета и комментариев компании. Новую форму проводники ФПК (осуществляет почти 90% перевозок пассажиров в дальнем следовании в России) и билетные кассиры начали тестировать в 2021 году. Об этом рассказывали РИА Новости в самой компании. Одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах и сшита из качественных и современных материалов с учетом практичности и удобства использования. Окончательное решение о введении новой формы планировалось принять по итогам тестирования, замечаний и предложений от проводников и билетных кассиров. "В 2022 году была создана новая коллекция форменной одежды для сотрудников поездных бригад и билетных касс. Для изготовления данной коллекции используются высококачественные износостойкие материалы. Был значительно расширен перечень элементов, входящих в состав комплекта (добавлены плащи, подстежки парок, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки)", - говорится в отчете ФПК. Поставки комплектов формы нового модельного ряда начались в конце 2022 года. В первую очередь для сотрудников скоростного отделения Вагонного участка Москва- Ярославская, Пассажирского вагонного депо Самара, Пассажирского вагонного депо Владивосток и Северо-Кавказского железнодорожного агентства. "Сегодня новую форму носят более 2 тысяч работников. Завершить обновление рассчитываем до конца следующего года", - рассказали РИА Новости в ФПК. Там добавили, что также проводники фирменных поездов и "Ласточек" ФПК теперь получают и брендированные аксессуары как дополнительные элементы форменной одежды. Это сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды. Всего в ФПК работает более 58 тысяч сотрудников, из которых 28 тысяч проводников, более 1,5 тысячи начальников поездов, порядка 3,6 тысячи кассиров.
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общество, россия, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму

Российские проводницы поездов получили новую форму с плащами, платьями и туфлями

© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводников
Новая форма российских проводников - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Федеральная пассажирская компания
Новая форма российских проводников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) переодевает своих проводников и проводниц в новую форму: в комплект, помимо стандартных пиджаков и, в зависимости от пола, брюк или юбок, теперь еще входят плащи, перчатки, а для прекрасной половины - платья и обувь, выяснило РИА Новости из отчета и комментариев компании.
Новую форму проводники ФПК (осуществляет почти 90% перевозок пассажиров в дальнем следовании в России) и билетные кассиры начали тестировать в 2021 году. Об этом рассказывали РИА Новости в самой компании. Одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах и сшита из качественных и современных материалов с учетом практичности и удобства использования. Окончательное решение о введении новой формы планировалось принять по итогам тестирования, замечаний и предложений от проводников и билетных кассиров.
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
1 из 3
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
2 из 3
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
3 из 3
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
1 из 3
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
2 из 3
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
3 из 3
"В 2022 году была создана новая коллекция форменной одежды для сотрудников поездных бригад и билетных касс. Для изготовления данной коллекции используются высококачественные износостойкие материалы. Был значительно расширен перечень элементов, входящих в состав комплекта (добавлены плащи, подстежки парок, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки)", - говорится в отчете ФПК.
Поставки комплектов формы нового модельного ряда начались в конце 2022 года. В первую очередь для сотрудников скоростного отделения Вагонного участка Москва- Ярославская, Пассажирского вагонного депо Самара, Пассажирского вагонного депо Владивосток и Северо-Кавказского железнодорожного агентства.
«
"Сегодня новую форму носят более 2 тысяч работников. Завершить обновление рассчитываем до конца следующего года", - рассказали РИА Новости в ФПК.
Там добавили, что также проводники фирменных поездов и "Ласточек" ФПК теперь получают и брендированные аксессуары как дополнительные элементы форменной одежды. Это сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды.
Всего в ФПК работает более 58 тысяч сотрудников, из которых 28 тысяч проводников, более 1,5 тысячи начальников поездов, порядка 3,6 тысячи кассиров.
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
1 из 4
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
2 из 4
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
3 из 4
© Фото : Федеральная пассажирская компанияНовая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
4 из 4
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
1 из 4
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
2 из 4
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
3 из 4
Новая форма российских проводниц
© Фото : Федеральная пассажирская компания
4 из 4
 
ОбществоРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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