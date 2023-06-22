https://ria.ru/20230622/forma-1879759138.html

Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму

Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму - РИА Новости, 22.06.2023

Российские проводники и проводницы переодеваются в новую форму

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) переодевает своих проводников и проводниц в новую форму: в комплект, помимо стандартных пиджаков и, в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:37

2023-06-22T11:37

2023-06-22T11:37

общество

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879751039_0:230:3077:1961_1920x0_80_0_0_baad7a468f8ff281f315687389ed3cfa.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) переодевает своих проводников и проводниц в новую форму: в комплект, помимо стандартных пиджаков и, в зависимости от пола, брюк или юбок, теперь еще входят плащи, перчатки, а для прекрасной половины - платья и обувь, выяснило РИА Новости из отчета и комментариев компании. Новую форму проводники ФПК (осуществляет почти 90% перевозок пассажиров в дальнем следовании в России) и билетные кассиры начали тестировать в 2021 году. Об этом рассказывали РИА Новости в самой компании. Одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах и сшита из качественных и современных материалов с учетом практичности и удобства использования. Окончательное решение о введении новой формы планировалось принять по итогам тестирования, замечаний и предложений от проводников и билетных кассиров. "В 2022 году была создана новая коллекция форменной одежды для сотрудников поездных бригад и билетных касс. Для изготовления данной коллекции используются высококачественные износостойкие материалы. Был значительно расширен перечень элементов, входящих в состав комплекта (добавлены плащи, подстежки парок, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки)", - говорится в отчете ФПК. Поставки комплектов формы нового модельного ряда начались в конце 2022 года. В первую очередь для сотрудников скоростного отделения Вагонного участка Москва- Ярославская, Пассажирского вагонного депо Самара, Пассажирского вагонного депо Владивосток и Северо-Кавказского железнодорожного агентства. "Сегодня новую форму носят более 2 тысяч работников. Завершить обновление рассчитываем до конца следующего года", - рассказали РИА Новости в ФПК. Там добавили, что также проводники фирменных поездов и "Ласточек" ФПК теперь получают и брендированные аксессуары как дополнительные элементы форменной одежды. Это сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды. Всего в ФПК работает более 58 тысяч сотрудников, из которых 28 тысяч проводников, более 1,5 тысячи начальников поездов, порядка 3,6 тысячи кассиров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная пассажирская компания, ржд