Рейтинг@Mail.ru
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/flag-1879691730.html
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины - РИА Новости, 22.06.2023
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины
Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал в среду 14 человек за попытку сорвать после мартовского антиправительственного митинга флаг Украины со здания... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:26
2023-06-22T00:26
прага
украина
европа
чешское радио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152728/29/1527282965_160:0:3056:1629_1920x0_80_0_0_7fded47ca1a641d7df12b6ee143a1e34.jpg
ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал в среду 14 человек за попытку сорвать после мартовского антиправительственного митинга флаг Украины со здания Национального музея, сообщил пресс-секретарь муниципалитета Петр Бидло. После митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги несколько десятков человек ринулись к расположенному рядом музею с призывами сорвать с него большой флаг Украины, вывешенный властями района. Полиция задержала 21 участника "штурма музея". Один из тех, кто наиболее активно призывал к подобным действиям, Ярослав Попелка, на минувшей неделе получил четыре месяца заключения условно. "Руководство муниципалитета района Прага 1 рассмотрело действия задержанных полицией 14 участников попытки сорвать с фасада Национального музея флаг Украины. Все они подозревались в совершении правонарушений, однако судебное разбирательство в их отношении было прекращено, а их дела была переквалифицированы в административное наказание. Решением руководства муниципалитета все 14 человек были оштрафованы", - сообщил Бидло. Представитель муниципалитета не сообщил размеры штрафов, но, по данным Чешского радио, речь идет об 1 тысяче крон (около 45,5 доллара) на каждого. "Судопроизводство по делам еще шести человек продолжается", - добавил Бидло. На митинге 11 марта также был задержан мужчина, у которого на одежде были нашивки с эмблемой группы "Вагнер" и буквой Z, которые запрещены в большинстве стран Европы. Мужчине на год запретили пребывание в Праги, он оштрафован на 12 тысяч крон (около 545 долларов). Кроме того, руководство Высшей школы экономики рассматривает вопрос о снятии с поста декана одного из факультетов Мирослава Шевчика, который попал в объективы телекамер в толпе тех участников демонстрации, который ринулись на "штурм" Национального музея. В свою защиту Шевчик заявил, что уговаривал остальных манифестантов остановиться.
https://ria.ru/20230223/flag-1854022061.html
https://ria.ru/20230309/flag-1856861629.html
прага
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152728/29/1527282965_522:0:2694:1629_1920x0_80_0_0_3a552983251d9a3d5eaaf8a321a31a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прага, украина, европа, чешское радио, в мире
Прага, Украина, Европа, Чешское радио, В мире
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины

В Праге оштрафовали 14 человек за попытку снять флаг Украины с музея после митинга в марте

CC BY-SA 2.5 / che / National Museum on Wenceslas Square in PragueНациональный музей в Праге
Национальный музей в Праге - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
CC BY-SA 2.5 / che / National Museum on Wenceslas Square in Prague
Национальный музей в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал в среду 14 человек за попытку сорвать после мартовского антиправительственного митинга флаг Украины со здания Национального музея, сообщил пресс-секретарь муниципалитета Петр Бидло.
После митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги несколько десятков человек ринулись к расположенному рядом музею с призывами сорвать с него большой флаг Украины, вывешенный властями района. Полиция задержала 21 участника "штурма музея". Один из тех, кто наиболее активно призывал к подобным действиям, Ярослав Попелка, на минувшей неделе получил четыре месяца заключения условно.
Работники коммунальной службы отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
23 февраля, 18:31
"Руководство муниципалитета района Прага 1 рассмотрело действия задержанных полицией 14 участников попытки сорвать с фасада Национального музея флаг Украины. Все они подозревались в совершении правонарушений, однако судебное разбирательство в их отношении было прекращено, а их дела была переквалифицированы в административное наказание. Решением руководства муниципалитета все 14 человек были оштрафованы", - сообщил Бидло.
Представитель муниципалитета не сообщил размеры штрафов, но, по данным Чешского радио, речь идет об 1 тысяче крон (около 45,5 доллара) на каждого.
"Судопроизводство по делам еще шести человек продолжается", - добавил Бидло.
На митинге 11 марта также был задержан мужчина, у которого на одежде были нашивки с эмблемой группы "Вагнер" и буквой Z, которые запрещены в большинстве стран Европы. Мужчине на год запретили пребывание в Праги, он оштрафован на 12 тысяч крон (около 545 долларов).
Кроме того, руководство Высшей школы экономики рассматривает вопрос о снятии с поста декана одного из факультетов Мирослава Шевчика, который попал в объективы телекамер в толпе тех участников демонстрации, который ринулись на "штурм" Национального музея. В свою защиту Шевчик заявил, что уговаривал остальных манифестантов остановиться.
Вид на Софию, Болгария - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским
9 марта, 19:34
 
ПрагаУкраинаЕвропаЧешское радиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала