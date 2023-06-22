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В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины

В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины - РИА Новости, 22.06.2023

В Праге оштрафовали 14 человек за попытку сорвать с музея флаг Украины

Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал в среду 14 человек за попытку сорвать после мартовского антиправительственного митинга флаг Украины со здания... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:26

2023-06-22T00:26

2023-06-22T00:26

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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал в среду 14 человек за попытку сорвать после мартовского антиправительственного митинга флаг Украины со здания Национального музея, сообщил пресс-секретарь муниципалитета Петр Бидло. После митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги несколько десятков человек ринулись к расположенному рядом музею с призывами сорвать с него большой флаг Украины, вывешенный властями района. Полиция задержала 21 участника "штурма музея". Один из тех, кто наиболее активно призывал к подобным действиям, Ярослав Попелка, на минувшей неделе получил четыре месяца заключения условно. "Руководство муниципалитета района Прага 1 рассмотрело действия задержанных полицией 14 участников попытки сорвать с фасада Национального музея флаг Украины. Все они подозревались в совершении правонарушений, однако судебное разбирательство в их отношении было прекращено, а их дела была переквалифицированы в административное наказание. Решением руководства муниципалитета все 14 человек были оштрафованы", - сообщил Бидло. Представитель муниципалитета не сообщил размеры штрафов, но, по данным Чешского радио, речь идет об 1 тысяче крон (около 45,5 доллара) на каждого. "Судопроизводство по делам еще шести человек продолжается", - добавил Бидло. На митинге 11 марта также был задержан мужчина, у которого на одежде были нашивки с эмблемой группы "Вагнер" и буквой Z, которые запрещены в большинстве стран Европы. Мужчине на год запретили пребывание в Праги, он оштрафован на 12 тысяч крон (около 545 долларов). Кроме того, руководство Высшей школы экономики рассматривает вопрос о снятии с поста декана одного из факультетов Мирослава Шевчика, который попал в объективы телекамер в толпе тех участников демонстрации, который ринулись на "штурм" Национального музея. В свою защиту Шевчик заявил, что уговаривал остальных манифестантов остановиться.

https://ria.ru/20230223/flag-1854022061.html

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