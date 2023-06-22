Первую очередь крупной молочной фермы в Приамурье сдадут в июле
Первую очередь молочной фермы в Ивановском округе Приамурья планируют сдать в конце июля
© Фото : Правительство Амурской областиСтроящийся животноводческий комплекс на 2400 коров в Амурской области
Строящийся животноводческий комплекс на 2400 коров в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. Первую очередь молочной фермы "Луч" на 1500 коров в Ивановском округе Приамурья планируют сдать в конце июля, общая стоимость животноводческого комплекса на 2400 голов – 3,8 миллиарда рублей, сообщает на сайте правительство Амурской области.
Стройплощадку посетил губернатор Приамурья Василий Орлов. В первую очередь входит доильно-молочный блок, отделение сухостойных и новотельных коров, родильное отделение, телятник, склад для грубых кормов и другие помещения. Стоимость объекта превышает 2 миллиарда рублей. Как отметил глава региона, строительство фермы – один из стратегически важных инвестпроектов для области. Поддержка из региональной казны на реализацию на сегодня составляет 210 миллионов рублей.
"Помощь из бюджета позволила снизить стоимость строительства комплекса и оборудования для него. На сегодняшний день перед регионом стоит задача довести самообеспеченность молоком и молочной продукцией до 100 %. Видим, что разработанные меры господдержки работают. Аграрии охотно пользуются ими, в области строятся новые животноводческие предприятия, крупные фермы расширяют производства", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.
Параллельно с февраля строится вторая очередь комплекса на 830 коров. Завершить его планируют к концу года. "Сейчас делаем планировку территории, завершаем забивку контрольных свай под коровник", - рассказал заместитель генерального директора АО "Луч" Виктор Кондратьев, чьи слова цитируются в сообщении.
В рамках проекта планируется приобретение нетелей. 184 телки уже завезли на существующую ферму. Еще 184 - в пути, находятся в Белоруссии и через две недели автовозами прибудут на место. Всего в этом году на ферму завезут 1180 голов.
Объем производства молока в год составит 25,5 тысячи тонн. В целом реализация проекта позволит создать 125 новых рабочих мест.