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Посол в России заявил о провале политики санкций против Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
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15:04 22.06.2023 (обновлено: 15:05 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ekonomika-1879811370.html
Посол в России заявил о провале политики санкций против Белоруссии
Посол в России заявил о провале политики санкций против Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
Посол в России заявил о провале политики санкций против Белоруссии
Намерение западных стран обрушить белорусскую экономику с помощью беспрецедентно масштабных санкций не сработало, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:04
2023-06-22T15:05
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Намерение западных стран обрушить белорусскую экономику с помощью беспрецедентно масштабных санкций не сработало, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По его словам, инициаторы санкций рассчитывали на падение белорусской экономики от 20 до 30%. Фактически, отметил посол, половина секторов промышленности Белоруссии находится под прямыми санкциями, часть - под косвенными. Санкционное давление на страну он назвал беспрецедентным. "Можно сказать, что этот план не удался", - сказал посол. По его словам, об этом свидетельствуют показатели экономики страны, жители которой "на горизонте двух лет не почувствовали влияния санкций". "В прошлом году снижение нашего ВВП поставило 4,7%, и по итогам пяти месяцев 2023 года белорусская экономика показала рост на 0,9%. Планы правительства по годовому росту на 3,8 (процента - ред.) и на горизонте двух лет - полное восстановление и промышленного, и сельскохозяйственного, и строительного потенциала абсолютно реальны, абсолютно актуальны и, я думаю, что они достижимы", - сказал Крутой.
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белоруссия, экономика, россия, в мире
Белоруссия, Экономика, Россия, В мире
Посол в России заявил о провале политики санкций против Белоруссии

Посол в России Крутой заявил о провале попыток Запада обрушить экономику Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Намерение западных стран обрушить белорусскую экономику с помощью беспрецедентно масштабных санкций не сработало, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
По его словам, инициаторы санкций рассчитывали на падение белорусской экономики от 20 до 30%. Фактически, отметил посол, половина секторов промышленности Белоруссии находится под прямыми санкциями, часть - под косвенными. Санкционное давление на страну он назвал беспрецедентным.
«
"Можно сказать, что этот план не удался", - сказал посол.
По его словам, об этом свидетельствуют показатели экономики страны, жители которой "на горизонте двух лет не почувствовали влияния санкций".
"В прошлом году снижение нашего ВВП поставило 4,7%, и по итогам пяти месяцев 2023 года белорусская экономика показала рост на 0,9%. Планы правительства по годовому росту на 3,8 (процента - ред.) и на горизонте двух лет - полное восстановление и промышленного, и сельскохозяйственного, и строительного потенциала абсолютно реальны, абсолютно актуальны и, я думаю, что они достижимы", - сказал Крутой.
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