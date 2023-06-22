https://ria.ru/20230622/ekonomika-1879691470.html

АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности

АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности - РИА Новости, 22.06.2023

АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности

Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:19

2023-06-22T00:19

2023-06-22T00:19

россия

москва

костромская область

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/66/1563936634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e1545843328a4acc67fa5469c9303a9.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно адаптировали свою экономику к новой реальности, говорится в соответствующем исследовании агентства. Для оценки происходящих в экономике регионов процессов АКРА использовало динамику энергопотребления в промышленности. В пятерку лидеров вошли Москва, Смоленская, Тульская и Костромская области, а также республика Татарстан. "Пять регионов, сохранивших положительную динамику в 2022 году, ускорили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям", - отмечается в исследовании. По данным агентства, полезный отпуск электрической энергии в России начиная с июня 2022 года находится ниже уровня 2021 года. "По состоянию на начало 2023 года (первые три месяца) показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не демонстрировал роста", - констатировали в АКРА, при этом добавив, что динамика в разрезе регионов крайне неоднородна. Отмечается, что регионы с наиболее высокой скоростью адаптации к новым условиям ускорили рост энергопотребления (Москва, Смоленская, Тульская области), с умеренно высокой скоростью адаптации перешли в стадию роста после спада в 2022 году (Курская, Кировская области). "Регионы с умеренной степенью адаптации сохраняют динамику индекса полезного отпуска ниже 100% (Калужская, Мурманская области, Республика Карелия)", - констатируют аналитики агентства. Самое значительное снижение энергопотребления – в среднем на 9% - продемонстрировали регионы с высокой степенью внешней зависимости и с концентрацией экономики на обрабатывающей промышленности - Ненецкий автономный округ, Кемеровская область. Субъекты со значительными в прошлом связями с западными странами в автомобильной промышленности, химической отрасли, металлургии, добыче полезных ископаемых в 2022 году были вынуждены пересматривать производственные и логистические цепочки, что, по словам аналитиков АКРА, повышало издержки производства, вело к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов с контрагентами и в итоге зачастую становилось причиной сокращения объемов производства или затоваривания складов готовой продукцией.

https://ria.ru/20230621/putin-1879609417.html

https://ria.ru/20230619/dokhody-1879036336.html

россия

москва

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, костромская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика