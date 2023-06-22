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АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности - РИА Новости, 22.06.2023
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00:19 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ekonomika-1879691470.html
АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности
АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности - РИА Новости, 22.06.2023
АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности
Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:19
2023-06-22T00:19
россия
москва
костромская область
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно адаптировали свою экономику к новой реальности, говорится в соответствующем исследовании агентства. Для оценки происходящих в экономике регионов процессов АКРА использовало динамику энергопотребления в промышленности. В пятерку лидеров вошли Москва, Смоленская, Тульская и Костромская области, а также республика Татарстан. "Пять регионов, сохранивших положительную динамику в 2022 году, ускорили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям", - отмечается в исследовании. По данным агентства, полезный отпуск электрической энергии в России начиная с июня 2022 года находится ниже уровня 2021 года. "По состоянию на начало 2023 года (первые три месяца) показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не демонстрировал роста", - констатировали в АКРА, при этом добавив, что динамика в разрезе регионов крайне неоднородна. Отмечается, что регионы с наиболее высокой скоростью адаптации к новым условиям ускорили рост энергопотребления (Москва, Смоленская, Тульская области), с умеренно высокой скоростью адаптации перешли в стадию роста после спада в 2022 году (Курская, Кировская области). "Регионы с умеренной степенью адаптации сохраняют динамику индекса полезного отпуска ниже 100% (Калужская, Мурманская области, Республика Карелия)", - констатируют аналитики агентства. Самое значительное снижение энергопотребления – в среднем на 9% - продемонстрировали регионы с высокой степенью внешней зависимости и с концентрацией экономики на обрабатывающей промышленности - Ненецкий автономный округ, Кемеровская область. Субъекты со значительными в прошлом связями с западными странами в автомобильной промышленности, химической отрасли, металлургии, добыче полезных ископаемых в 2022 году были вынуждены пересматривать производственные и логистические цепочки, что, по словам аналитиков АКРА, повышало издержки производства, вело к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов с контрагентами и в итоге зачастую становилось причиной сокращения объемов производства или затоваривания складов готовой продукцией.
https://ria.ru/20230621/putin-1879609417.html
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россия, москва, костромская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика
Россия, Москва, Костромская область, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Экономика
АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности

АКРА назвало регионы России, наиболее успешно адаптировавшие экономику к новой реальности

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТульский кремль
Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тульский кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно адаптировали свою экономику к новой реальности, говорится в соответствующем исследовании агентства.
Для оценки происходящих в экономике регионов процессов АКРА использовало динамику энергопотребления в промышленности. В пятерку лидеров вошли Москва, Смоленская, Тульская и Костромская области, а также республика Татарстан. "Пять регионов, сохранивших положительную динамику в 2022 году, ускорили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям", - отмечается в исследовании.
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По данным агентства, полезный отпуск электрической энергии в России начиная с июня 2022 года находится ниже уровня 2021 года. "По состоянию на начало 2023 года (первые три месяца) показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не демонстрировал роста", - констатировали в АКРА, при этом добавив, что динамика в разрезе регионов крайне неоднородна.
Отмечается, что регионы с наиболее высокой скоростью адаптации к новым условиям ускорили рост энергопотребления (Москва, Смоленская, Тульская области), с умеренно высокой скоростью адаптации перешли в стадию роста после спада в 2022 году (Курская, Кировская области).
"Регионы с умеренной степенью адаптации сохраняют динамику индекса полезного отпуска ниже 100% (Калужская, Мурманская области, Республика Карелия)", - констатируют аналитики агентства. Самое значительное снижение энергопотребления – в среднем на 9% - продемонстрировали регионы с высокой степенью внешней зависимости и с концентрацией экономики на обрабатывающей промышленности - Ненецкий автономный округ, Кемеровская область.
Субъекты со значительными в прошлом связями с западными странами в автомобильной промышленности, химической отрасли, металлургии, добыче полезных ископаемых в 2022 году были вынуждены пересматривать производственные и логистические цепочки, что, по словам аналитиков АКРА, повышало издержки производства, вело к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов с контрагентами и в итоге зачастую становилось причиной сокращения объемов производства или затоваривания складов готовой продукцией.
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