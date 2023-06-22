АКРА назвало регионы, успешно адаптировавшие экономику к новой реальности
АКРА назвало регионы России, наиболее успешно адаптировавшие экономику к новой реальности
Тульский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство АКРА, основываясь на данных энергопотребления за первый квартал 2023 года, выделило регионы РФ, которые наиболее успешно адаптировали свою экономику к новой реальности, говорится в соответствующем исследовании агентства.
Для оценки происходящих в экономике регионов процессов АКРА использовало динамику энергопотребления в промышленности. В пятерку лидеров вошли Москва, Смоленская, Тульская и Костромская области, а также республика Татарстан. "Пять регионов, сохранивших положительную динамику в 2022 году, ускорили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям", - отмечается в исследовании.
По данным агентства, полезный отпуск электрической энергии в России начиная с июня 2022 года находится ниже уровня 2021 года. "По состоянию на начало 2023 года (первые три месяца) показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не демонстрировал роста", - констатировали в АКРА, при этом добавив, что динамика в разрезе регионов крайне неоднородна.
Отмечается, что регионы с наиболее высокой скоростью адаптации к новым условиям ускорили рост энергопотребления (Москва, Смоленская, Тульская области), с умеренно высокой скоростью адаптации перешли в стадию роста после спада в 2022 году (Курская, Кировская области).
"Регионы с умеренной степенью адаптации сохраняют динамику индекса полезного отпуска ниже 100% (Калужская, Мурманская области, Республика Карелия)", - констатируют аналитики агентства. Самое значительное снижение энергопотребления – в среднем на 9% - продемонстрировали регионы с высокой степенью внешней зависимости и с концентрацией экономики на обрабатывающей промышленности - Ненецкий автономный округ, Кемеровская область.
Субъекты со значительными в прошлом связями с западными странами в автомобильной промышленности, химической отрасли, металлургии, добыче полезных ископаемых в 2022 году были вынуждены пересматривать производственные и логистические цепочки, что, по словам аналитиков АКРА, повышало издержки производства, вело к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов с контрагентами и в итоге зачастую становилось причиной сокращения объемов производства или затоваривания складов готовой продукцией.