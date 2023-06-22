https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

Экипаж батискафа "Титан" погиб мгновенно, считает океанолог

Экипаж батискафа "Титан" погиб мгновенно, считает океанолог - РИА Новости, 22.06.2023

Экипаж батискафа "Титан" погиб мгновенно, считает океанолог

Найденные обломки батискафа "Титан" говорят о том, что аппарат "схлопнулся", экипаж, скорее всего, погиб мгновенно ещё в воскресенье, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:30

2023-06-22T22:30

2023-06-22T22:30

атлантический океан

мгу имени м. в. ломоносова

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Найденные обломки батискафа "Титан" говорят о том, что аппарат "схлопнулся", экипаж, скорее всего, погиб мгновенно ещё в воскресенье, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане, возможно, нашли обломки пропавшего батискафа "Титан". Оператор пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" заявил, что считает членов экипажа аппарата погибшими. "Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно... Я уверен, что они погибли ещё в воскресенье", - сказал Мухаметов. При этом эксперт отметил, что делать выводы о причинах разрушения батискафа сложно, пока аппарат не поднят на поверхность. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.

атлантический океан

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T22:30 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

атлантический океан, мгу имени м. в. ломоносова, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, видео