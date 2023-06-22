https://ria.ru/20230622/dubtsova-1879797333.html

Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными

Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными - РИА Новости, 22.06.2023

Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными

Российская исполнительница и автор песен Ирина Дубцова в интервью "Вечерней Москве" объяснила, почему многие артисты "Голоса" не обрели популярность после... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:21

2023-06-22T19:21

2023-06-22T19:21

шоубиз

"голос"

ирина дубцова

игорь матвиенко

филипп киркоров

знаменитости

музыка

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская исполнительница и автор песен Ирина Дубцова в интервью "Вечерней Москве" объяснила, почему многие артисты "Голоса" не обрели популярность после проекта. "Я знаю ответ на вопрос, почему не происходит дальнейшего движения у многих голосистых участников проекта: все дело в отсутствии своего репертуара, а он ведь играет решающую роль в карьере", – поделилась мнением знаменитость. Она подчеркнула, что в век современных технологий стало проще продвигать свое творчество благодаря интернету. "Мы сейчас живем в такое время, когда раскрутить песню и артиста в интернете достаточно просто. Люди в Сети честны, порой даже чересчур, и бороться с этим процессом бессмысленно. Все решает интернет и абсолютно честное людское мнение", – отметила исполнительница.Сама Ирина Дубцова начинала карьеру с участия в нескольких поп-группах, самой известной из которых стала "Девочки" продюсера Игоря Матвиенко. Но всенародную популярность певица обрела благодаря победе в музыкальном реалити-шоу "Фабрика звезд – 4" в 2004 году. Дубцова пишет песни не только для себя, и но для других артистов. Ее композиции есть в репертуаре у Филиппа Киркорова, Алсу, Зары, Сергея Лазарева и Тимати.

https://ria.ru/20230418/dubtsova-1866127009.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"голос", ирина дубцова, игорь матвиенко, филипп киркоров, знаменитости, музыка, "фабрика звезд"