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Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными - РИА Новости, 22.06.2023
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Шоубиз
 
19:21 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/dubtsova-1879797333.html
Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными
Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными - РИА Новости, 22.06.2023
Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными
Российская исполнительница и автор песен Ирина Дубцова в интервью "Вечерней Москве" объяснила, почему многие артисты "Голоса" не обрели популярность после... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:21
2023-06-22T19:21
шоубиз
"голос"
ирина дубцова
игорь матвиенко
филипп киркоров
знаменитости
музыка
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская исполнительница и автор песен Ирина Дубцова в интервью "Вечерней Москве" объяснила, почему многие артисты "Голоса" не обрели популярность после проекта. "Я знаю ответ на вопрос, почему не происходит дальнейшего движения у многих голосистых участников проекта: все дело в отсутствии своего репертуара, а он ведь играет решающую роль в карьере", – поделилась мнением знаменитость. Она подчеркнула, что в век современных технологий стало проще продвигать свое творчество благодаря интернету. &quot;Мы сейчас живем в такое время, когда раскрутить песню и артиста в интернете достаточно просто. Люди в Сети честны, порой даже чересчур, и бороться с этим процессом бессмысленно. Все решает интернет и абсолютно честное людское мнение&quot;, – отметила исполнительница.Сама Ирина Дубцова начинала карьеру с участия в нескольких поп-группах, самой известной из которых стала "Девочки" продюсера Игоря Матвиенко. Но всенародную популярность певица обрела благодаря победе в музыкальном реалити-шоу "Фабрика звезд – 4" в 2004 году. Дубцова пишет песни не только для себя, и но для других артистов. Ее композиции есть в репертуаре у Филиппа Киркорова, Алсу, Зары, Сергея Лазарева и Тимати.
https://ria.ru/20230418/dubtsova-1866127009.html
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"голос", ирина дубцова, игорь матвиенко, филипп киркоров, знаменитости, музыка, "фабрика звезд"
Шоубиз, "Голос", Ирина Дубцова, Игорь Матвиенко, Филипп Киркоров, Знаменитости, Музыка, "Фабрика звезд"
Дубцова объяснила, почему многие артисты шоу "Голос" не стали популярными

Дубцова объяснила пропажу с экранов артистов "Голоса" отсутствием репертуара

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой Фотосессия Дамира Жукенова
Фотосессия Дамира Жукенова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская исполнительница и автор песен Ирина Дубцова в интервью "Вечерней Москве" объяснила, почему многие артисты "Голоса" не обрели популярность после проекта.
«
"Я знаю ответ на вопрос, почему не происходит дальнейшего движения у многих голосистых участников проекта: все дело в отсутствии своего репертуара, а он ведь играет решающую роль в карьере", – поделилась мнением знаменитость.
Она подчеркнула, что в век современных технологий стало проще продвигать свое творчество благодаря интернету.
«

"Мы сейчас живем в такое время, когда раскрутить песню и артиста в интернете достаточно просто. Люди в Сети честны, порой даже чересчур, и бороться с этим процессом бессмысленно. Все решает интернет и абсолютно честное людское мнение", – отметила исполнительница.

Сама Ирина Дубцова начинала карьеру с участия в нескольких поп-группах, самой известной из которых стала "Девочки" продюсера Игоря Матвиенко. Но всенародную популярность певица обрела благодаря победе в музыкальном реалити-шоу "Фабрика звезд – 4" в 2004 году.
Дубцова пишет песни не только для себя, и но для других артистов. Ее композиции есть в репертуаре у Филиппа Киркорова, Алсу, Зары, Сергея Лазарева и Тимати.
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Шоубиз"Голос"Ирина ДубцоваИгорь МатвиенкоФилипп КиркоровЗнаменитостиМузыка"Фабрика звезд"
 
 
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