https://ria.ru/20230622/dtp-1879844570.html
В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку
В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку - РИА Новости, 22.06.2023
В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку
Два человека погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:25
2023-06-22T17:25
2023-06-22T17:25
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Два человека погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГИБДД региона, в четверг около 15.00 на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода произошло столкновение трех большегрузных машин и легкового автомобиля, двигавшихся в попутном направлении в сторону Казани. "Погибли 2 человека (личности устанавливаются). Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку
Два человека погибли в раздавленном столкнувшимися фурами автомобиле под Нижним Новгородом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Два человека погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление МЧС.
По данным ГИБДД региона, в четверг около 15.00 на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода произошло столкновение трех большегрузных машин и легкового автомобиля, двигавшихся в попутном направлении в сторону Казани.
«
"Погибли 2 человека (личности устанавливаются). Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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