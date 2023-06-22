https://ria.ru/20230622/dtp-1879844570.html

В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку

В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку - РИА Новости, 22.06.2023

В Нижегородской области три столкнувшиеся фуры раздавили легковушку

Два человека погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:25

2023-06-22T17:25

2023-06-22T17:25

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Два человека погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление МЧС. По данным ГИБДД региона, в четверг около 15.00 на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода произошло столкновение трех большегрузных машин и легкового автомобиля, двигавшихся в попутном направлении в сторону Казани. "Погибли 2 человека (личности устанавливаются). Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)