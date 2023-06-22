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В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине - РИА Новости, 22.06.2023
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15:23 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине - РИА Новости, 22.06.2023
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине
Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:23
2023-06-22T15:23
россия
омск
гибдд мвд рф
toyota corolla
осаго
омская область
происшествия
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ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее ребенка, и устроила ДТП, сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД РФ. ДТП произошло вечером в среду в Октябрьском округе Омска в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей: 26-летняя женщина за рулем Mazda Demio врезалась в стоящий автомобиль Toyota Allion, в котором сидел 69-летний мужчина. В результате Toyota отбросило на стоящий в попутном направлении Nissan с 44-летним водителем. После столкновения женщине и находившемуся в салоне 2-летнему мальчику, а также водителю Toyota потребовалась помощь медиков. "Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне Mazda, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент автоаварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора - 443 мг/л). В ходе проверки установлено, что водитель Mazda в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости", - рассказали в пресс-службе. На омичку вынесли постановления по делам об административных правонарушениях за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки детей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД.​ Также в отношении нее составлен протокол за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".​ Сотрудники ГИБДД передали информацию инспекторам по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html
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россия, омск, гибдд мвд рф, toyota corolla, осаго, омская область, происшествия
Россия, Омск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, ОСАГО, Омская область, Происшествия
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине

Пьяная омичка, лишенная водительских прав, с тремя детьми в машине устроила ДТП

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее ребенка, и устроила ДТП, сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД РФ.
ДТП произошло вечером в среду в Октябрьском округе Омска в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей: 26-летняя женщина за рулем Mazda Demio врезалась в стоящий автомобиль Toyota Allion, в котором сидел 69-летний мужчина. В результате Toyota отбросило на стоящий в попутном направлении Nissan с 44-летним водителем. После столкновения женщине и находившемуся в салоне 2-летнему мальчику, а также водителю Toyota потребовалась помощь медиков.
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"Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне Mazda, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент автоаварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора - 443 мг/л). В ходе проверки установлено, что водитель Mazda в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости", - рассказали в пресс-службе.
На омичку вынесли постановления по делам об административных правонарушениях за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки детей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД.​ Также в отношении нее составлен протокол за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".​ Сотрудники ГИБДД передали информацию инспекторам по делам несовершеннолетних.
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