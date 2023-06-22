https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html

В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине

В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине - РИА Новости, 22.06.2023

В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине

Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:23

2023-06-22T15:23

2023-06-22T15:23

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ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее ребенка, и устроила ДТП, сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД РФ. ДТП произошло вечером в среду в Октябрьском округе Омска в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей: 26-летняя женщина за рулем Mazda Demio врезалась в стоящий автомобиль Toyota Allion, в котором сидел 69-летний мужчина. В результате Toyota отбросило на стоящий в попутном направлении Nissan с 44-летним водителем. После столкновения женщине и находившемуся в салоне 2-летнему мальчику, а также водителю Toyota потребовалась помощь медиков. "Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне Mazda, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент автоаварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора - 443 мг/л). В ходе проверки установлено, что водитель Mazda в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости", - рассказали в пресс-службе. На омичку вынесли постановления по делам об административных правонарушениях за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки детей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД.​ Также в отношении нее составлен протокол за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".​ Сотрудники ГИБДД передали информацию инспекторам по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html

https://ria.ru/20230622/pozhar-1879755505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, гибдд мвд рф, toyota corolla, осаго, омская область, происшествия