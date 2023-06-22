https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине - РИА Новости, 22.06.2023
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине
Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:23
2023-06-22T15:23
2023-06-22T15:23
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ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее ребенка, и устроила ДТП, сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД РФ. ДТП произошло вечером в среду в Октябрьском округе Омска в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей: 26-летняя женщина за рулем Mazda Demio врезалась в стоящий автомобиль Toyota Allion, в котором сидел 69-летний мужчина. В результате Toyota отбросило на стоящий в попутном направлении Nissan с 44-летним водителем. После столкновения женщине и находившемуся в салоне 2-летнему мальчику, а также водителю Toyota потребовалась помощь медиков. "Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне Mazda, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент автоаварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора - 443 мг/л). В ходе проверки установлено, что водитель Mazda в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости", - рассказали в пресс-службе. На омичку вынесли постановления по делам об административных правонарушениях за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки детей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД. Также в отношении нее составлен протокол за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Сотрудники ГИБДД передали информацию инспекторам по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879755505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омск, гибдд мвд рф, toyota corolla, осаго, омская область, происшествия
Россия, Омск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, ОСАГО, Омская область, Происшествия
В Омске пьяная женщина устроила ДТП с тремя детьми в машине
Пьяная омичка, лишенная водительских прав, с тремя детьми в машине устроила ДТП
ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Омска, имеющая 38 штрафов за нарушение ПДД и лишенная водительских прав, в состоянии опьянения управляла автомобилем, в котором находились три ее ребенка, и устроила ДТП, сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД РФ.
ДТП произошло вечером в среду в Октябрьском округе Омска в районе пересечения улиц Кирова
и 15-й Рабочей: 26-летняя женщина за рулем Mazda Demio врезалась в стоящий автомобиль Toyot
a Allion, в котором сидел 69-летний мужчина. В результате Toyota отбросило на стоящий в попутном направлении Nissan с 44-летним водителем. После столкновения женщине и находившемуся в салоне 2-летнему мальчику, а также водителю Toyota потребовалась помощь медиков.
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"Как установлено автоинспекторами, в момент ДТП в салоне Mazda, кроме пострадавшего ребенка, находились еще двое детей: мальчик 2021 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети перевозились с нарушением правил, их мама не имеет права управления транспортными средствами, а в момент автоаварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено освидетельствованием (показания алкотектора - 443 мг/л). В ходе проверки установлено, что водитель Mazda в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости", - рассказали в пресс-службе.
На омичку вынесли постановления по делам об административных правонарушениях за отсутствие полиса ОС
АГО, нарушение правил перевозки детей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД. Также в отношении нее составлен протокол за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за "нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Сотрудники ГИБДД
передали информацию инспекторам по делам несовершеннолетних.
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