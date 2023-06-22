https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html

Виновник смертельного ДТП с автобусом в Дагестане был пьян

Виновник смертельного ДТП с автобусом в Дагестане был пьян - РИА Новости, 22.06.2023

Виновник смертельного ДТП с автобусом в Дагестане был пьян

Водитель легкового автомобиля, который стал виновником аварии с участием автобуса в Дагестане, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:29

происшествия

кизлярский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который стал виновником аварии с участием автобуса в Дагестане, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В среду на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" вблизи села Кохановка Кизлярского района Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте происшествия погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пять человек, среди которых один ребенок, были доставлены в больницу. "По версии следствия… подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством, следуя по федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на автомобиле Toyota Camry, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате чего допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем марки "КамАЗ-5511", – говорится в сообщении.В ходе столкновения "КамАЗ" в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. На месте скончались семь пассажиров автобуса, среди которых двое детей, и водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством". Водитель Toyota Camry задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, добавили в СК.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

кизлярский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан