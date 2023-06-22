https://ria.ru/20230622/dsnv-1879757633.html
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко - РИА Новости, 22.06.2023
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко
Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:29
2023-06-22T11:29
2023-06-22T11:38
россия
сша
безопасность
сергей рябков
договор снв-3
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, безопасность, сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, Безопасность, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко
Рябков: возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от враждебного курса к России
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ