https://ria.ru/20230622/dsnv-1879757633.html

МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко

МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко - РИА Новости, 22.06.2023

МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко

Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:38

россия

сша

безопасность

сергей рябков

договор снв-3

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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931458.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, сша, безопасность, сергей рябков, договор снв-3