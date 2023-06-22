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МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко - РИА Новости, 22.06.2023
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11:29 22.06.2023 (обновлено: 11:38 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/dsnv-1879757633.html
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко - РИА Новости, 22.06.2023
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко
Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:29
2023-06-22T11:38
россия
сша
безопасность
сергей рябков
договор снв-3
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.
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россия, сша, безопасность, сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, Безопасность, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко

Рябков: возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от враждебного курса к России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ
3 июня, 12:03
 
РоссияСШАБезопасностьСергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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