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Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.06.2023
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС
Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:52
2023-06-22T11:52
2023-06-22T11:56
венгрия
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санкции в отношении россии
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россия
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БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в Венгрию, заявили РИА Новости в венгерском правительстве."Сообщаем, что последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода "Дружба", а по северной", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве Швеции сообщили, что постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали 11-й пакет санкций против России.
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венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, россия
Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Россия
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС
Будапешт уточнил, что новые санкции ЕС включают запрет поставок по северной ветке "Дружбы"