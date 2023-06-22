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Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.06.2023
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11:52 22.06.2023 (обновлено: 11:56 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/druzhba-1879762637.html
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.06.2023
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС
Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:52
2023-06-22T11:56
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
россия
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БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в Венгрию, заявили РИА Новости в венгерском правительстве."Сообщаем, что последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода "Дружба", а по северной", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве Швеции сообщили, что постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали 11-й пакет санкций против России.
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венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, россия
Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Россия
Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС

Будапешт уточнил, что новые санкции ЕС включают запрет поставок по северной ветке "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в Венгрию, заявили РИА Новости в венгерском правительстве.
«
"Сообщаем, что последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода "Дружба", а по северной", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве Швеции сообщили, что постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали 11-й пакет санкций против России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России
21 июня, 17:10
 
ВенгрияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаРоссия
 
 
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