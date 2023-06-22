https://ria.ru/20230622/druzhba-1879762637.html

Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС

Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.06.2023

Правительство Венгрии уточнило содержание 11-го пакета санкций ЕС

Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:52

2023-06-22T11:52

2023-06-22T11:56

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

экономика

россия

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БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной, по которой нефть поставляется в Венгрию, заявили РИА Новости в венгерском правительстве."Сообщаем, что последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода "Дружба", а по северной", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве Швеции сообщили, что постпреды ЕС на заседании в Брюсселе в среду согласовали 11-й пакет санкций против России.

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венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, россия