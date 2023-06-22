https://ria.ru/20230622/drony-1879748599.html

Эксперты рассказали, можно ли сбивать дроны подручными предметами

Эксперты рассказали, можно ли сбивать дроны подручными предметами - РИА Новости, 22.06.2023

Эксперты рассказали, можно ли сбивать дроны подручными предметами

Дроны часто несут на себе боевые заряды, поэтому попытки сбить их подручными предметами, если они летят низко от земли, чреваты детонациями и взрывами,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:54

2023-06-22T10:54

2023-06-22T10:54

технологии

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дроны часто несут на себе боевые заряды, поэтому попытки сбить их подручными предметами, если они летят низко от земли, чреваты детонациями и взрывами, предупредили опрошенные РИА Новости эксперты НТИ "Аэронет". Так они по просьбе агентства прокомментировали резонансную новость из зоны СВО: житель Забайкалья, казак с позывным Тунгус, сбил украинский дрон с гранатой, бросив в него мешок с продуктами. "Если превратить этот случай в задачу из школьного учебника физики, то теоретически, при должном везении, сбить небольшой дрон соразмерным предметом на метровых высотах человеку возможно", - поделился своим мнением генеральный директор компании "Оптиплейн" (участник рынка НТИ "Аэронет") Андрей Тимофеев. С ним согласился эксперт рынка НТИ "Аэронет" Вадим Кузнецов: "Мешком или другим предметом сбить можно, если дотянешься". "Система стабилизации компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определенных пределах. При резком влиянии или физическом воздействии она может не справиться со своей задачей, тем более, что вероятно повреждение элементов двигательной установки, например воздушных винтов", - отметил эксперт. Он уточнил, что "при сбивании дрона подручным предметом нужно учитывать риски, такие как травмы от падения БВС [беспилотное воздушное судно] или в случае дрона-камикадзе вероятную детонацию его нагрузки". Другой эксперт Дмитрий Зубарев также отметил, что "сбить мешком дрон-камикадзе возможно, если его ведут в метре-двух над землей, чтобы обойти радар". "Если дрон несёт гранату, то есть риски ее детонации. Также гражданам стоит помнить, что найденные дроны руками трогать нельзя, даже находящиеся на земле, и даже маленькие, которые кажутся на первый взгляд безобидными", - предупредил специалист.

https://ria.ru/20230602/kvadrokopter-1875879094.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, безопасность