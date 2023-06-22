https://ria.ru/20230622/dron-1879813605.html

Сбить мини-дрон можно и бутылкой пива, заявил эксперт

Сбить мини-дрон можно и бутылкой пива, заявил эксперт - РИА Новости, 22.06.2023

Сбить мини-дрон можно и бутылкой пива, заявил эксперт

Гражданские мини-дроны, которые широко используются сегодня как ударные БПЛА, действительно можно сбить или повредить подручными средствами - хватит и одной... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:16

2023-06-22T15:16

2023-06-22T15:17

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технологии

россия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гражданские мини-дроны, которые широко используются сегодня как ударные БПЛА, действительно можно сбить или повредить подручными средствами - хватит и одной бутылки пива или чего-то увесистого, но это всегда будет лишь исключительное стечение обстоятельств, сообщил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Как ранее сообщил глава Забайкальского края Александр Осипов, житель региона, участвующий в СВО, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Дрон нес на себе гранату от РПГ, которую после падения БПЛА деактивировали. Сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея. "Сегодня в зоне СВО широко применяются гражданские мини-дроны, особенно квадрокоптерного типа. Они небольшого размера, но при этом могут поднимать ощутимый вес – гранаты, боевые части от реактивных гранат - и используются как ударные БПЛА или как дроны-камикадзе. Повредить вручную такой аппарат при определенных обстоятельствах не составляет труда – достаточно сломать ему один из вентиляторов, и он упадет камнем вниз. Однако для человека на земле без спецсредств это всегда будет случайность, исключительное стечение обстоятельств", - рассказал эксперт. Комментирую историю с дроном, сбитым пакетом с продуктами, он отметил, что на такие аппараты хватит и менее увесистого предмета – камня, палки, бутылки пива. "Однако для этого дрон должен двигаться на малой скорости и высоте или зависнуть на малой высоте в зоне досягаемости рук или броска человека. И то по нему еще нужно попасть", - добавил эксперт. "Эту историю нужно рассматривать именно как удачную случайность – просто повезло, что оператор дрона опустил его до высоты в несколько метров и, фактически, завис или двигался с малой скоростью, что позволило бойцу по нему нанести механический удар", - пояснил он. Федутинов подчеркнул, что при использовании в штатном режиме, когда такие дроны применяются на существенных высотах или на относительно больших для человека скоростях, сбить его подручными средствами невозможно. "Такие дроны несут большую угрозу, к ним нельзя относиться беспечно. Мы это видим неоднократно в видеоматериалах, поступающих из зоны СВО. Гражданские мини-дроны с подвешенной гранатой от РПГ-7, к примеру, эффективно применяются российскими войсками для поражения украинской бронетехники. Причем применяются они на большой скорости – в этом случае его тяжело сбить уже из автоматического стрелкового оружия, не говоря обо всем остальном. Поэтому для нейтрализации этой угрозы необходимо применять спецсредства – анти-дроновые ружья и комплексы, системы РЭБ, зенитные комплексы либо прятаться от аппарата в укрытии", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230622/drony-1879748599.html

https://rsport.ria.ru/20230611/bredi-1877568054.html

https://ria.ru/20230602/kvadrokopter-1875879094.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия