https://ria.ru/20230622/dozhd-1879772088.html

МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу

МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023

МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу

Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:21

2023-06-22T12:21

2023-06-22T12:21

россия

москва

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230621/iyul-1879545038.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода