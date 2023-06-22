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МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
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12:21 22.06.2023
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МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу
Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:21
2023-06-22T12:21
россия
москва
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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россия, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Россия, Москва, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу

Спасатели предупредили о грозе, дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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