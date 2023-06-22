https://ria.ru/20230622/dozhd-1879772088.html
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу
Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:21
2023-06-22T12:21
2023-06-22T12:21
россия
москва
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230621/iyul-1879545038.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ccb653c9f4f9b906752101bdb355e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Россия, Москва, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу
Спасатели предупредили о грозе, дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве