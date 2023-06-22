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ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 22.06.2023 (обновлено: 10:43 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/diversanty-1879737206.html
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе - РИА Новости, 22.06.2023
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе
В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:59
2023-06-22T10:43
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг."Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в городе Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", - говорится в релизе.Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО. На каких именно чиновников покушалась эта группа, в релизе не уточняется.
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878193033.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность, Россия, Украина
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе

ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов, готовивших теракты в регионе

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ участников украинской диверсионной группы в Мелитополе. Стоп-кадр видео
Задержание сотрудниками ФСБ участников украинской диверсионной группы в Мелитополе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг.
"Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в городе Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", - говорится в релизе.
Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.
Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО. На каких именно чиновников покушалась эта группа, в релизе не уточняется.
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15 июня, 00:11
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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