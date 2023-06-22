https://ria.ru/20230622/diversanty-1879737206.html
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе - РИА Новости, 22.06.2023
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе
В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:59
2023-06-22T09:59
2023-06-22T10:43
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг."Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в городе Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", - говорится в релизе.Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО. На каких именно чиновников покушалась эта группа, в релизе не уточняется.
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878193033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность, Россия, Украина
ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе
ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов, готовивших теракты в регионе