https://ria.ru/20230622/delo-1879889616.html

В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой

В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой - РИА Новости, 22.06.2023

В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой

В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:38

2023-06-22T22:38

2023-06-22T22:38

происшествия

москва

александра баязитова

промсвязьбанк

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано судом 22 июня", - рассказал собеседник агентства. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, и, по всей видимости, рассмотрят ее дело отдельно от других фигуранток.

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

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происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк