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В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой - РИА Новости, 22.06.2023
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22:38 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/delo-1879889616.html
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой - РИА Новости, 22.06.2023
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой
В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:38
2023-06-22T22:38
происшествия
москва
александра баязитова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано судом 22 июня", - рассказал собеседник агентства. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, и, по всей видимости, рассмотрят ее дело отдельно от других фигуранток.
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происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, Промсвязьбанк
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой

В суд поступило уголовное дело журналистки Баязитовой и медиатехнолога Архаровой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело зарегистрировано судом 22 июня", - рассказал собеседник агентства.
Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, и, по всей видимости, рассмотрят ее дело отдельно от других фигуранток.
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ПроисшествияМоскваАлександра БаязитоваПромсвязьбанк
 
 
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