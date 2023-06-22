https://ria.ru/20230622/delo-1879889616.html
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой - РИА Новости, 22.06.2023
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой
В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:38
2023-06-22T22:38
2023-06-22T22:38
происшествия
москва
александра баязитова
промсвязьбанк
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано судом 22 июня", - рассказал собеседник агентства. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, и, по всей видимости, рассмотрят ее дело отдельно от других фигуранток.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
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происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, Промсвязьбанк
В суд поступило уголовное дело в отношении журналистки Баязитовой
В суд поступило уголовное дело журналистки Баязитовой и медиатехнолога Архаровой
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовного дело в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело зарегистрировано судом 22 июня", - рассказал собеседник агентства.
Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, и, по всей видимости, рассмотрят ее дело отдельно от других фигуранток.
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