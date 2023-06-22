Рейтинг@Mail.ru
Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/data-1879698285.html
Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны
Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны
Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:11
2023-06-22T03:11
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870611529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_580765c65a5459df5acf8e34851c94f3.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2007 году (65%) и на два процентных пункта больше, чем год назад (73%). Чаще правильно отвечают те, кому от 45 до 59 лет (86%) и те, кому от 60 лет (85%). Реже всех правильный ответ знают те, кому от 25 до 34 лет (57%). Называют другую дату 17% россиян, еще 8% затрудняются с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html
https://ria.ru/20230509/pamyat-1870610097.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870611529_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1438018ca4c8c5f234273e52de07935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, общество
ВЦИОМ, Общество
Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны

ВЦИОМ: точную дату начала Великой Отечественной войны знают 75 процентов россиян

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПарад Победы в Калининграде
Парад Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Парад Победы в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2007 году (65%) и на два процентных пункта больше, чем год назад (73%).
Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
РВИО: новые данные могут увеличить число жертв Великой Отечественной войны
Вчера, 01:00
Чаще правильно отвечают те, кому от 45 до 59 лет (86%) и те, кому от 60 лет (85%). Реже всех правильный ответ знают те, кому от 25 до 34 лет (57%).
Называют другую дату 17% россиян, еще 8% затрудняются с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
9 мая, 12:52
 
ВЦИОМОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала