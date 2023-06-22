https://ria.ru/20230622/data-1879698285.html

Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны

Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023

Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны

Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T03:11

2023-06-22T03:11

2023-06-22T03:11

вциом

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2007 году (65%) и на два процентных пункта больше, чем год назад (73%). Чаще правильно отвечают те, кому от 45 до 59 лет (86%) и те, кому от 60 лет (85%). Реже всех правильный ответ знают те, кому от 25 до 34 лет (57%). Называют другую дату 17% россиян, еще 8% затрудняются с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230509/pamyat-1870610097.html

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вциом, общество