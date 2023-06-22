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В Праге оправдали учительницу, защищавшую действия России на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
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15:50 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/chekhiya-1879821296.html
В Праге оправдали учительницу, защищавшую действия России на Украине
В Праге оправдали учительницу, защищавшую действия России на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
В Праге оправдали учительницу, защищавшую действия России на Украине
Суд района Прага-6 признал в четверг невиновной учительницу Мартину Беднаржову, которой было предъявлено обвинение в защите действий РФ на Украине, по словам... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:50
2023-06-22T15:50
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Суд района Прага-6 признал в четверг невиновной учительницу Мартину Беднаржову, которой было предъявлено обвинение в защите действий РФ на Украине, по словам судьи, заявления Беднаржовой не являются преступлением, но лишь выражением своего мнения, прокурор подал апелляцию на это решение, сообщило агентство ЧТК. Согласно обвинительному заключению, Беднаржова во время урока в 8 классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был оправданный способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года якобы систематически истребляли русское население. При этом один из учеников сделал на телефоне видеозапись заявлений учительницы, эта запись стала главным обличающим доказательством в данном деле, по которому Беднаржовой по статье "отрицание геноцида" грозило от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения. "Прокурор предложил суду наказать Беднаржову условным тюремным заключением на 8 месяцев, а также пятилетним запретом на педагогическую или иную работу с детьми. По его мнению, Беднаржова выбрала совершенно неподходящие место и аудиторию для изложения своих политических взглядов", - отмечается в сообщении. Однако судья Клара Янтошова высказала иное мнение. "Сделанные подсудимой утверждения являются отражением ее взглядов и позиции, ее восприятия истории и реальности, что является мнением. Подсудимая не может и не будет судима за свое мнение", - заявила в заключительном выступлении Янтошова. Она также напомнила, что Беднаржова уже понесла наказание другими средствами – она уволена из школы.
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879321153.html
https://ria.ru/20230618/chekhiya-1879007303.html
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в мире, россия, украина, прага, чехия
В мире, Россия, Украина, Прага, Чехия
В Праге оправдали учительницу, защищавшую действия России на Украине

Суд в Праге признал невиновной учительницу, высказывавшуюся за спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Суд района Прага-6 признал в четверг невиновной учительницу Мартину Беднаржову, которой было предъявлено обвинение в защите действий РФ на Украине, по словам судьи, заявления Беднаржовой не являются преступлением, но лишь выражением своего мнения, прокурор подал апелляцию на это решение, сообщило агентство ЧТК.
Согласно обвинительному заключению, Беднаржова во время урока в 8 классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был оправданный способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года якобы систематически истребляли русское население.
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При этом один из учеников сделал на телефоне видеозапись заявлений учительницы, эта запись стала главным обличающим доказательством в данном деле, по которому Беднаржовой по статье "отрицание геноцида" грозило от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения.
"Прокурор предложил суду наказать Беднаржову условным тюремным заключением на 8 месяцев, а также пятилетним запретом на педагогическую или иную работу с детьми. По его мнению, Беднаржова выбрала совершенно неподходящие место и аудиторию для изложения своих политических взглядов", - отмечается в сообщении.
Однако судья Клара Янтошова высказала иное мнение. "Сделанные подсудимой утверждения являются отражением ее взглядов и позиции, ее восприятия истории и реальности, что является мнением. Подсудимая не может и не будет судима за свое мнение", - заявила в заключительном выступлении Янтошова. Она также напомнила, что Беднаржова уже понесла наказание другими средствами – она уволена из школы.
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