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В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать - РИА Новости, 22.06.2023
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17:30 22.06.2023 (обновлено: 17:32 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/byk-1879846598.html
В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать
В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать - РИА Новости, 22.06.2023
В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать
Разъяренный бык в Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка, который вышел его пасти, а затем его мать, сообщил РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:30
2023-06-22T17:32
происшествия
ярославская область
россия
некоузский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Разъяренный бык в Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка, который вышел его пасти, а затем его мать, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. Трагедия произошла накануне в Некоузском районе Ярославской области. По данным СУСК, 15-летний подросток из семьи фермеров в 10 утра отправился пасти коров. Быка он привязал к вбитому в землю металлическому колышку. "Поскольку юноша был один, сложно предполагать, чем была вызвана агрессия быка. Но он напал на юношу, рогами нанес ему повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказал представитель СУСК. Когда молодой человек не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать, но бык напал и на нее. Тогда на место пошел старший брат погибшего. Там, по данным СУСК, он сначала не увидел тела родных, а увидел быка с порванной веревкой на шее, при этом металлический кол оставался в земле. Молодой человек прибил быка к стаду, отвел в загон. А уже вернувшись обратно, нашел брата и мать. "На место выезжали сотрудники следственного управления. У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит. В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник.
https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html
ярославская область
россия
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происшествия, ярославская область, россия, некоузский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Некоузский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать

В Ярославской области разъяренный бык убил подростка, вышедшего его пасти, и его мать

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Разъяренный бык в Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка, который вышел его пасти, а затем его мать, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
Трагедия произошла накануне в Некоузском районе Ярославской области. По данным СУСК, 15-летний подросток из семьи фермеров в 10 утра отправился пасти коров. Быка он привязал к вбитому в землю металлическому колышку. "Поскольку юноша был один, сложно предполагать, чем была вызвана агрессия быка. Но он напал на юношу, рогами нанес ему повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказал представитель СУСК.
Когда молодой человек не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать, но бык напал и на нее. Тогда на место пошел старший брат погибшего. Там, по данным СУСК, он сначала не увидел тела родных, а увидел быка с порванной веревкой на шее, при этом металлический кол оставался в земле. Молодой человек прибил быка к стаду, отвел в загон. А уже вернувшись обратно, нашел брата и мать.
"На место выезжали сотрудники следственного управления. У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит. В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияНекоузский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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