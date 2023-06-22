https://ria.ru/20230622/byk-1879846598.html

В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать

В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать - РИА Новости, 22.06.2023

В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать

Разъяренный бык в Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка, который вышел его пасти, а затем его мать, сообщил РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:30

2023-06-22T17:30

2023-06-22T17:32

происшествия

ярославская область

россия

некоузский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Разъяренный бык в Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка, который вышел его пасти, а затем его мать, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. Трагедия произошла накануне в Некоузском районе Ярославской области. По данным СУСК, 15-летний подросток из семьи фермеров в 10 утра отправился пасти коров. Быка он привязал к вбитому в землю металлическому колышку. "Поскольку юноша был один, сложно предполагать, чем была вызвана агрессия быка. Но он напал на юношу, рогами нанес ему повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказал представитель СУСК. Когда молодой человек не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать, но бык напал и на нее. Тогда на место пошел старший брат погибшего. Там, по данным СУСК, он сначала не увидел тела родных, а увидел быка с порванной веревкой на шее, при этом металлический кол оставался в земле. Молодой человек прибил быка к стаду, отвел в загон. А уже вернувшись обратно, нашел брата и мать. "На место выезжали сотрудники следственного управления. У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит. В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html

ярославская область

россия

некоузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, россия, некоузский район, следственный комитет россии (ск рф)