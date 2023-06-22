https://ria.ru/20230622/bolnitsa-1879829557.html

Директор больницы в Косовска-Митровице пожаловался на нехватку медикаментов

Директор больницы в Косовска-Митровице пожаловался на нехватку медикаментов - РИА Новости, 22.06.2023

Директор больницы в Косовска-Митровице пожаловался на нехватку медикаментов

Запрет властей самопровозглашенной республики Косово на ввоз сербской продукции в край перекрыл поставки кислорода и медикаментов в Клинико-больничный центр... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:24

2023-06-22T16:24

2023-06-22T17:30

косовска-митровица

приштина

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сербия

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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Запрет властей самопровозглашенной республики Косово на ввоз сербской продукции в край перекрыл поставки кислорода и медикаментов в Клинико-больничный центр северной Косовска-Митровицы, который и ранее имел проблемы со снабжением всем необходимым из-за ограничений со стороны Приштины, заявил РИА Новости директор больницы доктор Златан Элек.Власти самопровозглашенной республики Косово в ночь на четверг разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Президент Сербии Александр Вучич заявил о непорядочном решении Приштины под давлением Запада о разрешении на ввоз грузов иностранных компаний в Косово и Метохию при запрете на доставку сербской продукции и медикаментов.В минувшую субботу косовоалбанские полицейские на глазах у жены и дочери задержали на КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии медработника больницы северной Косовска-Митровицы Далибора Спасича по подозрению в участии в беспорядках."Не только с нынешней блокадой, но и ранее сложилась ситуация, при которой не хватает не только кислорода, но и всех видов лекарств, физрастворов, медицинского оборудования и материалов, несмотря на то, что фирма-поставщик располагает всеми необходимыми документами для их доставки, это запрещалось так называемыми косовскими властями с тех пор, как к власти пришел Альбин Курти", - заявил директор больницы в разговоре с РИА Новости."К тому же, один из наших сотрудников все еще находится под стражей, у него никогда не было проблем с законом, никакого полицейского досье", - подчеркнул доктор Элек.Президент Сербии заявил перед тем, что поедет на встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Брюссель, но не с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Сербский лидер указал, что Белград по вопросу Косово и Метохии разговаривает только с коллективным Западом, и находится под огромным внешним давлением. Курти сообщил в среду, что поедет в Брюссель для встречи с руководством Сербии. Глава дипломатии ЕС в четверг утром снова призвал лидеров официального Белграда и Приштины на срочную встречу в связи с обострением в крае.Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников.Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил перед тем, что Приштина хочет оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230620/kosovo-1879386740.html

https://ria.ru/20230620/serbiya-1879389572.html

https://ria.ru/20230614/finansirovanie-1878027354.html

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