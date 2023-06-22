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Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/boepripasy-1879894336.html
Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы
Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 22.06.2023
Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы
США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб, заявила... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:52
2023-06-22T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер. "Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников", - сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам. Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы

Пентагон: США не поставляют Украине кассетные боеприпасы, чтобы не идти вразрез с квотой

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
"Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников", - сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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