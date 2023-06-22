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Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров - РИА Новости, 22.06.2023
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05:11 22.06.2023 (обновлено: 10:03 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/blokirovka-1879702649.html
Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров
Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров - РИА Новости, 22.06.2023
Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров
Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:11
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россия
sony pictures
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости источник в отрасли."Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ", — сказал он. После начала военной спецоперации на Украине многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили прокат своих проектов в России.Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не раз выступал за использование западной интеллектуальной собственности без лицензии — по его словам, распространение пиратских копий могло бы стать частью контрсанкций. Как полагает Медведев, это правило должно распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта.
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россия, sony pictures, netflix
Россия, Sony Pictures, Netflix
Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров

Минцифры прорабатывает отказ от блокировки части пиратских кинотеатров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости источник в отрасли.
"Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ", — сказал он.
После начала военной спецоперации на Украине многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили прокат своих проектов в России.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не раз выступал за использование западной интеллектуальной собственности без лицензии — по его словам, распространение пиратских копий могло бы стать частью контрсанкций. Как полагает Медведев, это правило должно распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта.
Телевизионный пульт - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт
15 июня, 13:40
 
РоссияSony PicturesNetflix
 
 
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