https://ria.ru/20230622/blokirovka-1879702649.html

Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров

Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров - РИА Новости, 22.06.2023

Источник: Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров

Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:11

2023-06-22T05:11

2023-06-22T10:03

россия

sony pictures

netflix

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости источник в отрасли."Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ", — сказал он. После начала военной спецоперации на Украине многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили прокат своих проектов в России.Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не раз выступал за использование западной интеллектуальной собственности без лицензии — по его словам, распространение пиратских копий могло бы стать частью контрсанкций. Как полагает Медведев, это правило должно распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта.

https://ria.ru/20230615/ekspert-1878862740.html

россия

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россия, sony pictures, netflix