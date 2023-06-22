https://ria.ru/20230622/bezrabotnye-1879865070.html

Число безработных в России снизилось на 42 тысячи человек

Число безработных в России снизилось на 42 тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2023

Число безработных в России снизилось на 42 тысячи человек

Численность безработных людей в России составляет 522 тысячи человек – на 42 тысячи меньше, чем в начале года, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:53

2023-06-22T18:53

2023-06-22T18:53

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Численность безработных людей в России составляет 522 тысячи человек – на 42 тысячи меньше, чем в начале года, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой. "Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тысячи человек, что на 42 тысячи меньше, чем в начале года. Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7 процента. При этом количество вакансий на портале "Работа России" составляет более 1,8 миллиона", – сказала Голикова, которую цитирует секретариат. По информации вице-премьера, в регионах около 16 тысяч работодателей подали заявки на 115 тысяч рабочих мест для участия в программе субсидированного найма. Уже трудоустроено 20,5 тысячи человек. Кроме того, более 61,6 тысячи человек поступили на программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html

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общество, татьяна голикова, россия