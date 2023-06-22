https://ria.ru/20230622/beyonse-1879616456.html

Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме

Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме - РИА Новости, 22.06.2023

Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме

Сотрудники сцены испортили финальный номер певицы Бейонсе на концерте в Амстердаме, сообщает Independent со ссылкой на ролики из соцсетей, снятые зрителями. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:54

2023-06-22T04:54

2023-06-22T05:04

шоубиз

амстердам

европа

знаменитости

бейонсе ноулз

музыка

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805774914_0:192:2059:1350_1920x0_80_0_0_66d181aa9f2e071c60f6a08dc2fc7afe.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники сцены испортили финальный номер певицы Бейонсе на концерте в Амстердаме, сообщает Independent со ссылкой на ролики из соцсетей, снятые зрителями. На видео знаменитость исполняет песню Summer Renaissance на большом серебряном коне. Ближе к концу трека на сцене появляется технический персонал, который пытается подкатить лестницу, чтобы Бейонсе спустилась с лошади. Но у работников не получается этого сделать. Заметив заминку, певица знаками подсказывает, куда необходимо поставить лестницу. Но ее жесты не помогают, после чего один из участников команды пытается помочь исполнительнице слезть. Но она продолжает отмахиваться и от него, завершая номер на коне. В комментариях многие пользователи поддержали работников сцены и отметили, что Бейонсе не мешает придумать "язык жестов" для своей команды. "Я бы тоже был в замешательстве. Сначала я подумал, что она хотела слезть. Потом мне показалось, что она просит убрать лестницу", "Ей придется придумать язык жестов для своей команды. Ее движения непонятны", "Выглядит так, будто она просит убрать лестницу. Но оказывается, что это не так", – высказались в Сети.Поклонники исполнительницы стали защищать ее. По их мнению, знаменитость разозлилась, так как всегда стремиться к идеалу. Но на этом концерте все пошло не по плану. "Она всегда хочет делать все идеально. Понимаю, почему Бейонсе разозлилась", "Она поставила ногу на ступеньку. Ее желание спуститься было очевидным", "Я бы их уволила немедленно", – высказались фанаты. Это не первый инцидент, который происходит на концерте Бейонсе. В мае в Сети завирусилось видео, на котором фанат пытается перекричать знаменитость, подпевая ее хиту I Care. Преданный поклонник стоял прямо у сцены, и певица в итоге его заметила. Но выступление не прервала.

https://ria.ru/20230524/beyonse-1873674314.html

амстердам

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

амстердам, европа, знаменитости, бейонсе ноулз, музыка, новости шоу-бизнеса