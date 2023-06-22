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Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме - РИА Новости, 22.06.2023
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Шоубиз
 
04:54 22.06.2023 (обновлено: 05:04 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/beyonse-1879616456.html
Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме
Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме - РИА Новости, 22.06.2023
Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме
Сотрудники сцены испортили финальный номер певицы Бейонсе на концерте в Амстердаме, сообщает Independent со ссылкой на ролики из соцсетей, снятые зрителями. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:54
2023-06-22T05:04
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники сцены испортили финальный номер певицы Бейонсе на концерте в Амстердаме, сообщает Independent со ссылкой на ролики из соцсетей, снятые зрителями. На видео знаменитость исполняет песню Summer Renaissance на большом серебряном коне. Ближе к концу трека на сцене появляется технический персонал, который пытается подкатить лестницу, чтобы Бейонсе спустилась с лошади. Но у работников не получается этого сделать. Заметив заминку, певица знаками подсказывает, куда необходимо поставить лестницу. Но ее жесты не помогают, после чего один из участников команды пытается помочь исполнительнице слезть. Но она продолжает отмахиваться и от него, завершая номер на коне. В комментариях многие пользователи поддержали работников сцены и отметили, что Бейонсе не мешает придумать "язык жестов" для своей команды. "Я бы тоже был в замешательстве. Сначала я подумал, что она хотела слезть. Потом мне показалось, что она просит убрать лестницу", "Ей придется придумать язык жестов для своей команды. Ее движения непонятны", "Выглядит так, будто она просит убрать лестницу. Но оказывается, что это не так", – высказались в Сети.Поклонники исполнительницы стали защищать ее. По их мнению, знаменитость разозлилась, так как всегда стремиться к идеалу. Но на этом концерте все пошло не по плану. &quot;Она всегда хочет делать все идеально. Понимаю, почему Бейонсе разозлилась&quot;, &quot;Она поставила ногу на ступеньку. Ее желание спуститься было очевидным&quot;, &quot;Я бы их уволила немедленно&quot;, – высказались фанаты. Это не первый инцидент, который происходит на концерте Бейонсе. В мае в Сети завирусилось видео, на котором фанат пытается перекричать знаменитость, подпевая ее хиту I Care. Преданный поклонник стоял прямо у сцены, и певица в итоге его заметила. Но выступление не прервала.
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амстердам, европа, знаменитости, бейонсе ноулз, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Амстердам, Европа, Знаменитости, Бейонсе Ноулз, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе на шоу в Амстердаме

Работники сцены испортили финальный номер Бейонсе с серебряной лошадью на шоу в Амстердаме

© Фото : Beyoncé / Carlijn JacobsОбложка нового альбома Бейонсе Renaissance
Обложка нового альбома Бейонсе Renaissance - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Beyoncé / Carlijn Jacobs
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники сцены испортили финальный номер певицы Бейонсе на концерте в Амстердаме, сообщает Independent со ссылкой на ролики из соцсетей, снятые зрителями.
© fiercegifs/YoutubeЛетающий конь выходит из строя во время концерта Бейонсе
Летающий конь выходит из строя во время концерта Бейонсе
© fiercegifs/Youtube
Летающий конь выходит из строя во время концерта Бейонсе
На видео знаменитость исполняет песню Summer Renaissance на большом серебряном коне. Ближе к концу трека на сцене появляется технический персонал, который пытается подкатить лестницу, чтобы Бейонсе спустилась с лошади. Но у работников не получается этого сделать.
Заметив заминку, певица знаками подсказывает, куда необходимо поставить лестницу. Но ее жесты не помогают, после чего один из участников команды пытается помочь исполнительнице слезть. Но она продолжает отмахиваться и от него, завершая номер на коне.
В комментариях многие пользователи поддержали работников сцены и отметили, что Бейонсе не мешает придумать "язык жестов" для своей команды.
«
"Я бы тоже был в замешательстве. Сначала я подумал, что она хотела слезть. Потом мне показалось, что она просит убрать лестницу", "Ей придется придумать язык жестов для своей команды. Ее движения непонятны", "Выглядит так, будто она просит убрать лестницу. Но оказывается, что это не так", – высказались в Сети.
Поклонники исполнительницы стали защищать ее. По их мнению, знаменитость разозлилась, так как всегда стремиться к идеалу. Но на этом концерте все пошло не по плану.
«

"Она всегда хочет делать все идеально. Понимаю, почему Бейонсе разозлилась", "Она поставила ногу на ступеньку. Ее желание спуститься было очевидным", "Я бы их уволила немедленно", – высказались фанаты.

Это не первый инцидент, который происходит на концерте Бейонсе. В мае в Сети завирусилось видео, на котором фанат пытается перекричать знаменитость, подпевая ее хиту I Care.
Преданный поклонник стоял прямо у сцены, и певица в итоге его заметила. Но выступление не прервала.
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