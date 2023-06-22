https://ria.ru/20230622/belorussiya-1879808387.html

Генпрокурор Белоруссии рассказал о "конвейере смерти" в стране в годы войны

Генпрокурор Белоруссии рассказал о "конвейере смерти" в стране в годы войны - РИА Новости, 22.06.2023

Генпрокурор Белоруссии рассказал о "конвейере смерти" в стране в годы войны

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в годы Великой Отечественной войны территория республики была превращена немецко-фашистскими захватчиками по сути РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:53

2023-06-22T14:53

2023-06-22T14:53

в мире

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

день памяти и скорби

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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в годы Великой Отечественной войны территория республики была превращена немецко-фашистскими захватчиками по сути в "конвейер смерти". "Фактически наша страна была превращена нацистами в конвейер смерти, народ Беларуси был поставлен перед выбором возможности своего существования. В годы войны оккупантами на территории нашей страны разрушено более 200 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк и другие. Уничтожено частично или полностью свыше 11,7 тысячи наших деревень и поселков. Сведения о более чем 2,5 тысячи из них установлены именно благодаря кропотливой работе прокуроров, следователей, экспертов", - сказал Швед, выступая в Бресте на мероприятии по презентации книги серии "Библиотека Союзного государства" о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "Кроме того, мы дополнительно (за период расследования в Белоруссии уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы войны – ред.) установили еще 84 деревни, разделивших трагическую судьбу Хатыни (деревня была сожжена вместе с жителями и не возродилась после войны – ред.)", - продолжил Швед. Он отметил, что эта работа продолжается. "Еще совсем недавно официально называлась цифра 216 "сестер" Хатыни. Вчера принято решение – уже мы говорим о 270 деревнях, которые разделили ее судьбу", - констатировал генпрокурор. Он напомнил, что генпрокуратура Белоруссии расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, и впервые факты геноцида расследуются настолько масштабно. "В годы нацистской оккупации на территории Белоруссии было убито не менее 3 миллионов мирных граждан и советских военнопленных, или каждый третий житель Беларуси. Угнано в немецкое рабство около 380 тысяч человек, многие из которых погибли в невыносимых условиях эксплуатации. Массовый характер носил угон детей на принудительные работы", - сказал генпрокурор. Он подчеркнул, что в белорусской земле покоятся останки миллионов людей, погибших не только на полях сражений, но и хладнокровно убитых в ходе геноцида мирного населения. "Память о героическом подвиге народа-победителя, о невинных жертвах той войны стала частью культурного, духовного и исторического кода белорусов", - подчеркнул генпрокурор. Он отметил, что в республике свято чтят память о погибших а в обновленной конституции страны закреплен тезис о сохранении исторической правды и памяти о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны. "Символично, что именно в этот день (22 июня – ред.) выходит в свет книга о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Известно, что Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших сражений, самой кровопролитной была Великая Отечественная война, победа в которой достигнута ценой огромных потерь и страданий советского народа", - отметил генпрокурор.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби