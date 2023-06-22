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Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди - РИА Новости, 22.06.2023
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20:36 22.06.2023 (обновлено: 22:12 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/bayden-1879878214.html
Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди
Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди - РИА Новости, 22.06.2023
Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди
Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:36
2023-06-22T22:12
в мире
индия
сша
джо байден
нарендра моди
коннектикут
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским.Инцидент произошел на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Услышав индийский гимн, американский лидер положил руку на сердце и простоял в таком положении 15 секунд. Затем, вероятно, осознав ошибку, он медленно опустил руку. Американцы в комментариях сочли такое поведение президента Соединенных Штатов оскорбительным.&quot;Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище&quot;, — написал один из читателей."Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой юзер."Без телесуфлера или помощника в пределах слышимости он потерялся", — еще один комментатор."Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", — пошутил пользователь."Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — резюмировал участник дискуссии.Байден и ранее попадал в неловкие ситуации. Так, на прошлой неделе он попрощался с членами саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "Боже, храни королеву".
https://ria.ru/20230620/bayden-1879267612.html
https://ria.ru/20230622/bayden-1879694112.html
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Перепутал гимны: ошибка Байдена на встрече с премьер-министром Индии
Перепутал: Байден поднял руку к сердцу, когда заиграл гимн Индии, но через некоторое время, поняв свою ошибку, попытался аккуратно выйти из ситуации.
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в мире, индия, сша, джо байден, нарендра моди, коннектикут
В мире, Индия, США, Джо Байден, Нарендра Моди, Коннектикут
Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди

NYP: президент США Байден по ошибке положил руку на сердце во время исполнения гимна Индии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским.
Инцидент произошел на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Услышав индийский гимн, американский лидер положил руку на сердце и простоял в таком положении 15 секунд. Затем, вероятно, осознав ошибку, он медленно опустил руку. Американцы в комментариях сочли такое поведение президента Соединенных Штатов оскорбительным.
«

"Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище", — написал один из читателей.

"Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой юзер.
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"Без телесуфлера или помощника в пределах слышимости он потерялся", — еще один комментатор.
"Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", — пошутил пользователь.
«
"Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — резюмировал участник дискуссии.
Байден и ранее попадал в неловкие ситуации. Так, на прошлой неделе он попрощался с членами саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "Боже, храни королеву".
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В миреИндияСШАДжо БайденНарендра МодиКоннектикут
 
 
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