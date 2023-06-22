https://ria.ru/20230622/bayden-1879878214.html

Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди

Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди - РИА Новости, 22.06.2023

Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди

Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:36

2023-06-22T20:36

2023-06-22T22:12

в мире

индия

сша

джо байден

нарендра моди

коннектикут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879874845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f383276d68db2af9a42910ed57962d9f.jpg

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским.Инцидент произошел на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Услышав индийский гимн, американский лидер положил руку на сердце и простоял в таком положении 15 секунд. Затем, вероятно, осознав ошибку, он медленно опустил руку. Американцы в комментариях сочли такое поведение президента Соединенных Штатов оскорбительным."Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище", — написал один из читателей."Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой юзер."Без телесуфлера или помощника в пределах слышимости он потерялся", — еще один комментатор."Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", — пошутил пользователь."Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — резюмировал участник дискуссии.Байден и ранее попадал в неловкие ситуации. Так, на прошлой неделе он попрощался с членами саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "Боже, храни королеву".

https://ria.ru/20230620/bayden-1879267612.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879694112.html

индия

сша

коннектикут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перепутал гимны: ошибка Байдена на встрече с премьер-министром Индии Перепутал: Байден поднял руку к сердцу, когда заиграл гимн Индии, но через некоторое время, поняв свою ошибку, попытался аккуратно выйти из ситуации. 2023-06-22T20:36 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, джо байден, нарендра моди, коннектикут