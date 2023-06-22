https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879887081.html

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:06

2023-06-22T22:06

2023-06-22T22:43

в мире

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

франция

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон Могер."Сегодня утром, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть "Титана" на дне океана", - сказал Могер.Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html

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в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, франция