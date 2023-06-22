Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 22.06.2023 (обновлено: 22:43 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879887081.html
Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа
Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа - РИА Новости, 22.06.2023
Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа
Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:06
2023-06-22T22:43
в мире
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720671_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_c73b931543fb6c52011da3080f6aeb69.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон Могер."Сегодня утром, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть "Титана" на дне океана", - сказал Могер.Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720671_34:0:767:550_1920x0_80_0_0_5d76108b1cb06d6ea099598a87cd2af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, франция
В мире, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Франция
Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков батискафа

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков потерянного батискафа

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Береговой охраны США Джон Могер.
"Сегодня утром, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть "Титана" на дне океана", - сказал Могер.
Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Вчера, 17:01
 
В миреСШАПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала