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Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
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21:39 22.06.2023 (обновлено: 21:51 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879884737.html
Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего батискафа "Титан"
Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего батискафа "Титан"
Обнаруженные в Атлантическом океане обломки считаются частью пропавшего батискафа "Титан", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:39
2023-06-22T21:51
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
атлантический океан
франция
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Обнаруженные в Атлантическом океане обломки считаются частью пропавшего батискафа "Титан", сообщает телеканал CNN."Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего аппарата "Титан", оценили как внешнюю часть субмарины", - сообщает телеканал со ссылкой на памятку, с которой ознакомились журналисты.Поиски экипажа и батискафа продолжаются, говорится в сообщении.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются.Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.Береговая охрана сообщила в четверг вечером, что место с обломками обнаружено в районе поисков батискафа в Атлантике.
https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html
атлантический океан
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, атлантический океан, франция
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Атлантический океан, Франция
Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего батискафа "Титан"

CNN: найденные в Атлантике обломки сочли частью пропавшего батискафа "Титан"

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Обнаруженные в Атлантическом океане обломки считаются частью пропавшего батискафа "Титан", сообщает телеканал CNN.
"Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего аппарата "Титан", оценили как внешнюю часть субмарины", - сообщает телеканал со ссылкой на памятку, с которой ознакомились журналисты.
Поиски экипажа и батискафа продолжаются, говорится в сообщении.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.
Береговая охрана сообщила в четверг вечером, что место с обломками обнаружено в районе поисков батискафа в Атлантике.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Вчера, 17:01
 
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаВ миреАтлантический океанФранция
 
 
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