https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879876973.html

Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа

Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа

Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа были найдены на месте обнаружения обломков, рассказал телеканалу Sky News эксперт и знакомый двух... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:24

2023-06-22T20:24

2023-06-22T20:49

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

атлантический океан

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа были найдены на месте обнаружения обломков, рассказал телеканалу Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа, который получил соответствующие данные от президента "Клуба исследователей", в который входили пассажиры."Это были рама для посадки и задняя панель батискафа", - сообщил президент "Клуба исследователей" в сообщении в группе в WhatsApp.По словам эксперта, друга члена экипажа Дэвида Мирнса, который зачитал данное сообщение в эфире телеканала, пропавший батискаф нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему.По его словам, это говорит о том, что корпус подводного аппарата еще не был найден, но что он разделился на части.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются.Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.Береговая охрана сообщила в четверг вечером, что место с обломками обнаружено в районе поисков батискафа в Атлантике.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879734145.html

атлантический океан

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T20:24 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, атлантический океан, в мире