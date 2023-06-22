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В Атлантике спустили аппарат с канадского судна для поиска батискафа - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
14:39 22.06.2023 (обновлено: 18:35 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879804929.html
В Атлантике спустили аппарат с канадского судна для поиска батискафа
В Атлантике спустили аппарат с канадского судна для поиска батискафа - РИА Новости, 22.06.2023
В Атлантике спустили аппарат с канадского судна для поиска батискафа
Подводный аппарат был спущен на дно с канадского судна Horizon Arctic для поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан", французское судно... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:39
2023-06-22T18:35
туризм
в мире
атлантический океан
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подводный аппарат был спущен на дно с канадского судна Horizon Arctic для поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан", французское судно L'Atalante также готовит свой подводный аппарат для спуска, сообщает подразделение Береговой охраны США. Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 14.08 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом. "Канадское судно Horizon Arctic развернуло телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна, и начал поиски пропавшей подлодки. Французское судно L'Atalante готовит телеуправляемый необитаемый подводный аппарат к спуску на воду", - говорится в сообщении Береговой охраны в Twitter. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879700376.html
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атлантический океан
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Батискаф "Титан": смертельное погружение
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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в мире, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Туризм, В мире, Атлантический океан, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
В Атлантике спустили аппарат с канадского судна для поиска батискафа

Подводный аппарат с канадского судна спустили в Атлантике для поиска батискафа "Титан"

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подводный аппарат был спущен на дно с канадского судна Horizon Arctic для поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан", французское судно L'Atalante также готовит свой подводный аппарат для спуска, сообщает подразделение Береговой охраны США.
Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 14.08 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом.
Корпус Титаника на дне Атлантики - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Экипажу пропавшего в Атлантике батискафа вынесли приговор
Вчера, 04:08
"Канадское судно Horizon Arctic развернуло телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна, и начал поиски пропавшей подлодки. Французское судно L'Atalante готовит телеуправляемый необитаемый подводный аппарат к спуску на воду", - говорится в сообщении Береговой охраны в Twitter.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
Батискаф Титан
СМИ узнали об особенностях конструкции пропавшего батискафа "Титан"
Вчера, 09:47
 
ТуризмВ миреАтлантический океанПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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