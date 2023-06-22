https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879798777.html

Океанолог сообщил об отсутствии маяков на пропавшем батискафе "Титан"

Океанолог сообщил об отсутствии маяков на пропавшем батискафе "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023

Океанолог сообщил об отсутствии маяков на пропавшем батискафе "Титан"

На пропавшем у обломков "Титаника" батискафе нет ни навигации, ни гидроакустических маяков, которые бы указали, где находится аппарат, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:17

2023-06-22T14:17

2023-06-22T18:35

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

сша

в мире

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На пропавшем у обломков "Титаника" батискафе нет ни навигации, ни гидроакустических маяков, которые бы указали, где находится аппарат, заявил РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 13.30 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом. "Очень жаль, что в этом аварийном аппарате нет никаких гидроакустических средств оповещения. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. У них навигации нет, у них нет гидроакустических маяков - нет аварийного пингера, который дал бы возможность обозначить место, где лежит этот аппарат", - сказал Сагалевич. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879719095.html

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T14:17 true PT0M31S

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша, в мире, происшествия