https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879798211.html

Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть

Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть - РИА Новости, 22.06.2023

Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть

Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:16

2023-06-22T14:16

2023-06-22T18:31

в мире

сша

франция

nbc

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879861365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_422df398804902bc4df90ae47341bcd6.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Накануне называлось более раннее время — 13:30 мск, но затем представитель береговой охраны уточнил, что воздух иссякнет на 38 минут позже. Как отметил координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик, точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя, но "важно сохранять надежду". Изначально власти говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Однако специалисты не исключают, что при определенных действиях пассажиры батискафа все же могут растянуть эти запасы на более долгий срок. Эксперт по поиску и спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что дайвер на борту должен рассказать людям, как уменьшить потребление кислорода. Поиски пропавшего батискафа начал телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который спустили на дно с канадского судна Horizon Arctic. Еще один аппарат готовит к спуску на воду французское судно L'Atalante.Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879771711.html

https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T14:16 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, франция, nbc, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа