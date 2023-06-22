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Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть - РИА Новости, 22.06.2023
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14:16 22.06.2023 (обновлено: 18:31 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879798211.html
Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть
Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть - РИА Новости, 22.06.2023
Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:16
2023-06-22T18:31
в мире
сша
франция
nbc
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Накануне называлось более раннее время — 13:30 мск, но затем представитель береговой охраны уточнил, что воздух иссякнет на 38 минут позже. Как отметил координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик, точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя, но "важно сохранять надежду". Изначально власти говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Однако специалисты не исключают, что при определенных действиях пассажиры батискафа все же могут растянуть эти запасы на более долгий срок. Эксперт по поиску и спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что дайвер на борту должен рассказать людям, как уменьшить потребление кислорода. Поиски пропавшего батискафа начал телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который спустили на дно с канадского судна Horizon Arctic. Еще один аппарат готовит к спуску на воду французское судно L'Atalante.Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879771711.html
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Батискаф "Титан": смертельное погружение
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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в мире, сша, франция, nbc, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Франция, NBC, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Запасы кислорода на пропавшем батискафе "Титан" могли уже иссякнуть

Береговая охрана США: на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).
Накануне называлось более раннее время — 13:30 мск, но затем представитель береговой охраны уточнил, что воздух иссякнет на 38 минут позже.
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Как отметил координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик, точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя, но "важно сохранять надежду".
Изначально власти говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Однако специалисты не исключают, что при определенных действиях пассажиры батискафа все же могут растянуть эти запасы на более долгий срок. Эксперт по поиску и спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что дайвер на борту должен рассказать людям, как уменьшить потребление кислорода.
Поиски пропавшего батискафа начал телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который спустили на дно с канадского судна Horizon Arctic. Еще один аппарат готовит к спуску на воду французское судно L'Atalante.
Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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В миреСШАФранцияNBCПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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