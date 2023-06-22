https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879795297.html

Российский океанолог назвал ситуацию с батискафом "Титан" фатальной

Российский океанолог назвал ситуацию с батискафом "Титан" фатальной - РИА Новости, 22.06.2023

Российский океанолог назвал ситуацию с батискафом "Титан" фатальной

Ситуация с пропавшим у обломков "Титаника" батискафом фатальная или близка к этому: если бы экипаж выжил, он бы вышел на связь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:02

2023-06-22T14:02

2023-06-22T14:02

сша

франция

российская академия наук

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с пропавшим у обломков "Титаника" батискафом фатальная или близка к этому: если бы экипаж выжил, он бы вышел на связь, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг находится на борту аппарата. Батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно данным Береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться в 13.30 мск в четверг. Поиски пока не увенчались успехом. "Ситуация практически близка к фатальной, а может быть, и фатальная", - сказал Сагалевич, добавив, что у него "сразу возникла мысль, что аппарат погиб". "Если люди были бы живы, они бы дали о себе знать, но тут никаких сигналов не было, просто аппарат исчез, и все… Никаких стуков, так сказать, ничего нет, а они должны были возникнуть с самого начала, как только возникла аварийная ситуация", - подчеркнул Сагалевич. Он добавил, что его друг Поль-Анри Наржеоле, который находится на борту батискафа, является опытным пилотом и знает, как выйти на связь с поверхностью в случае ЧП. Океанолог также отметил, что причину аварии получится узнать, когда аппарат поднимут на поверхность. Батискаф предназначен для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов). Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879719095.html

https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html

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сша, франция, российская академия наук, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире