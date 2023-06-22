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Британская компания отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
12:20 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879771711.html
Британская компания отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан"
Британская компания отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
Британская компания отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан"
Дистанционно управляемый глубоководный аппарат британской компании Magellan будет отправлен в район Атлантического океана, где пропал батискаф "Титан", сообщает РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:20
2023-06-22T12:20
туризм
в мире
атлантический океан
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
великобритания
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дистанционно управляемый глубоководный аппарат британской компании Magellan будет отправлен в район Атлантического океана, где пропал батискаф "Титан", сообщает британская газета Express. Отмечается, что аппарат будет отправлен по запросу организовавшей погружение батискафа компании OceanGate Expeditions. "Дистанционно управляемый аппарат (ROV) британской компании Magellan, базирующейся в Саут-Шилдсе, в настоящее время загружается в самолет C17 в аэропорту Джерси", - говорится в сообщении издания. Издание пишет, что аппарат прибудет на место в течение 48 часов - то есть тогда, когда кислород на пропавшем батискафе уже закончится. Туристический батискаф "Титан", который пропал в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха. Телеканал NBC сообщает, что, по последним данным, кислород внутри батискафа может ориентировочно закончиться в 13.30 мск. Ведется поисково-спасательная операция. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. Надежды на благополучный исход появились после того, как канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но пока с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html
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в мире, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, великобритания
Туризм, В мире, Атлантический океан, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Великобритания
Британская компания отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан"

Express: британская компания Magellan отправит аппарат на место пропажи батискафа "Титан"

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дистанционно управляемый глубоководный аппарат британской компании Magellan будет отправлен в район Атлантического океана, где пропал батискаф "Титан", сообщает британская газета Express.
Отмечается, что аппарат будет отправлен по запросу организовавшей погружение батискафа компании OceanGate Expeditions.
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"Дистанционно управляемый аппарат (ROV) британской компании Magellan, базирующейся в Саут-Шилдсе, в настоящее время загружается в самолет C17 в аэропорту Джерси", - говорится в сообщении издания.
Издание пишет, что аппарат прибудет на место в течение 48 часов - то есть тогда, когда кислород на пропавшем батискафе уже закончится.
Туристический батискаф "Титан", который пропал в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха. Телеканал NBC сообщает, что, по последним данным, кислород внутри батискафа может ориентировочно закончиться в 13.30 мск. Ведется поисково-спасательная операция.
Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
Надежды на благополучный исход появились после того, как канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но пока с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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