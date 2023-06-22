https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879734145.html
СМИ узнали об особенностях конструкции пропавшего батискафа "Титан"
СМИ узнали об особенностях конструкции пропавшего батискафа "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ узнали об особенностях конструкции пропавшего батискафа "Титан"
Батискаф "Титан", пропавший три дня назад во время погружения к обломкам "Титаника", был спроектирован таким образом, чтобы вернуться на поверхность через 24... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:47
2023-06-22T09:47
2023-06-22T18:31
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сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Батискаф "Титан", пропавший три дня назад во время погружения к обломкам "Титаника", был спроектирован таким образом, чтобы вернуться на поверхность через 24 часа после погружения, заявил телеканалу CNN представитель одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарон Ньюман. Как заявил Ньюман, который также спускался на подводном судне к обломкам затонувшего лайнера в 2021 году, "Титан" удерживается под водой за счет балласта - тяжелых грузов, помогающих создавать устойчивость судна, - которые автоматически высвобождаются через 24 часа, чтобы отправить субмарину на поверхность. "Он спроектирован так, чтобы возвращаться", - заявил он в интервью телеканалу CNN. По словам Ньюмана, членам экипажа говорят, что они могут сбросить балласт, раскачивая судно, или использовать пневматический насос, чтобы скинуть груз. Он добавил, что если ничего не помогает, то в таком случае тросы, крепящие балласт, должны распасться через 24 часа, что автоматически отправит батискаф обратно на поверхность океана. В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения в воскресенье. Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879700376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879861365_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18a07f050ee0448e2b46a39ac6093386.jpg
Батискаф "Титан": смертельное погружение
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
2023-06-22T09:47
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм
В мире, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Новости - Туризм, Туризм
СМИ узнали об особенностях конструкции пропавшего батискафа "Титан"
CNN: пропавший батискаф спроектирован так, чтобы подняться через 24 часа после погружения