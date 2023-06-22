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На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
05:53 22.06.2023 (обновлено: 15:20 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879703821.html
На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода
На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода - РИА Новости, 22.06.2023
На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода
Туристический батискаф, пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха для дыхания. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:53
2023-06-22T15:20
в мире
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франция
канада
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
туризм
новости - туризм
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Туристический батискаф, пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха для дыхания. Власти изначально говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения истекают в четверг утром по времени восточного побережья США. Некоторые специалисты, однако, допускают, что резервы при определенных навыках можно растянуть на более продолжительный срок. Операция, которая остается в статусе "поисково-спасательной", ведется в акватории площадью в "два штата Коннектикут" и на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции, сообщила береговая охрана. "Нам нужно сохранять оптимизм и надежду, когда речь идет о поиске и спасении", — сказал журналистам представитель службы Джейми Фредерик. Надежды на благополучный исход ожили после того, как канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но пока, по выражению Фредерика, с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879700376.html
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в мире, сша, франция, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм
В мире, США, Франция, Канада, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Туризм, Новости - Туризм
На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода

На пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода

© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана
© Public domain/NOAA/IFE/URI
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Туристический батискаф, пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха для дыхания.
Власти изначально говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения истекают в четверг утром по времени восточного побережья США. Некоторые специалисты, однако, допускают, что резервы при определенных навыках можно растянуть на более продолжительный срок.
Корпус Титаника на дне Атлантики - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Экипажу пропавшего в Атлантике батискафа вынесли приговор
Вчера, 04:08
Операция, которая остается в статусе "поисково-спасательной", ведется в акватории площадью в "два штата Коннектикут" и на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции, сообщила береговая охрана.
"Нам нужно сохранять оптимизм и надежду, когда речь идет о поиске и спасении", — сказал журналистам представитель службы Джейми Фредерик.
Надежды на благополучный исход ожили после того, как канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но пока, по выражению Фредерика, с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа.
Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа "Титан"
21 июня, 19:32
 
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