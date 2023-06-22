https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879703821.html

На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода

На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода - РИА Новости, 22.06.2023

На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода

Туристический батискаф, пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха для дыхания. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:53

2023-06-22T05:53

2023-06-22T15:20

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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новости - туризм

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Туристический батискаф, пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы может исчерпать запасы воздуха для дыхания. Власти изначально говорили, что кислорода на борту хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения истекают в четверг утром по времени восточного побережья США. Некоторые специалисты, однако, допускают, что резервы при определенных навыках можно растянуть на более продолжительный срок. Операция, которая остается в статусе "поисково-спасательной", ведется в акватории площадью в "два штата Коннектикут" и на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции, сообщила береговая охрана. "Нам нужно сохранять оптимизм и надежду, когда речь идет о поиске и спасении", — сказал журналистам представитель службы Джейми Фредерик. Надежды на благополучный исход ожили после того, как канадский противолодочный самолет P-3 засек подводные шумы, а спасатели начали прочесывать глубины в этом районе, но пока, по выражению Фредерика, с "негативным результатом". Спасатели не могут определить природу шумов и, в частности, подтвердить, что они были сигналом с борта батискафа. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879700376.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879668253.html

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в мире, сша, франция, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм