https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879700376.html

Экипажу пропавшего в Атлантике батискафа вынесли приговор

Экипажу пропавшего в Атлантике батискафа вынесли приговор - РИА Новости, 22.06.2023

Экипажу пропавшего в Атлантике батискафа вынесли приговор

У экипажа пропавшего в районе Атлантики батискафа "Титан", вероятно, или закончился кислород, или его осталось уже слишком мало, заявил Fox News почетный... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:08

2023-06-22T04:08

2023-06-22T15:18

в мире

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

сша

атлантический океан

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. У экипажа пропавшего в районе Атлантики батискафа "Титан", вероятно, или закончился кислород, или его осталось уже слишком мало, заявил Fox News почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.Ученый выразил обеспокоенность из-за того, что попытки выяснить местоположение батискафа по неопознанным шумам, которые во вторник и среду были зафиксированы спасателями, могут занять слишком много времени и отвлечь необходимые ресурсы, если источником шума в итоге окажется не экипаж попавшего в беду аппарата."Меня беспокоит, что там есть случайные звуки, шумы, которые непреднамеренно отвлекают поисковую миссию от области, которую необходимо исследовать", — сказал Карсон. К вечеру среды предполагаемый запас кислорода на батискафе сократился до менее чем 12 часов."Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода", — предупредил профессор. При этом он указал, что в случае сохранения самообладания экипажем, если участники экспедиции много спят, кислорода будет тратиться меньше.Карсон, неоднократно участвовавший в экспедициях к морскому дну, отметил, что в подобных аппаратах есть множество систем безопасности, в частности возможность быстро сбросить балласт и использовать естественную плавучесть батискафа для всплытия."Вы должны быть в состоянии сделать это простым поворотом гаечного ключа или чего-то там внизу, но этого не произошло. Итак, это говорит о том, что либо они застряли очень сложным образом, либо там давным-давно, пару дней назад, произошел какой-то масштабный сбой и ничего нельзя сделать", — заявил ученый.По его словам, если аппарат цел и просто застрял, то подводные роботы, возможно, смогут освободить его или помочь сбросить балласт, что позволит за два часа добраться до водной поверхности.В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения в воскресенье.Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879675843.html

сша

атлантический океан

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в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша, атлантический океан