https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879696093.html

СМИ: с помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи "Титаника"

СМИ: с помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи "Титаника" - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: с помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи "Титаника"

Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК в районе крушения "Титаника", сообщает газета Wall Street Journal... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:12

2023-06-22T02:12

2023-06-22T09:11

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК в районе крушения "Титаника", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма компании. "Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами <...> на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости", — говорится в сообщении издания.Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. По его словам, планировалось собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В прошлом году eDNAtec уже занималась сбором образцов. Вместе с учеными исследователи компании собираются опубликовать результаты прошлогодней работы в научном журнале. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

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