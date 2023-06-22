СМИ: с помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи "Титаника"
WSJ: OceanGate хотела с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК вблизи "Титаника"
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК в районе крушения "Титаника", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма компании.
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"Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами <...> на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости", — говорится в сообщении издания.
Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. По его словам, планировалось собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В прошлом году eDNAtec уже занималась сбором образцов. Вместе с учеными исследователи компании собираются опубликовать результаты прошлогодней работы в научном журнале.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.