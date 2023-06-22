https://ria.ru/20230622/bank-1879696731.html
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов - РИА Новости, 22.06.2023
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:40
2023-06-22T02:40
2023-06-22T02:40
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. "Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов", - говорится в распространенном сообщении банка. Там отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов - от Финляндии.
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украина, великобритания, сша, всемирный банк
Украина, Великобритания, США, Всемирный банк
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов