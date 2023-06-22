https://ria.ru/20230622/bank-1879696731.html

Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов

Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов - РИА Новости, 22.06.2023

Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов

Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:40

2023-06-22T02:40

2023-06-22T02:40

украина

великобритания

сша

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. "Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов", - говорится в распространенном сообщении банка. Там отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов - от Финляндии.

https://ria.ru/20230622/peregovory-1879694667.html

украина

великобритания

сша

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украина, великобритания, сша, всемирный банк