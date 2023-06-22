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Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов - РИА Новости, 22.06.2023
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02:40 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/bank-1879696731.html
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов - РИА Новости, 22.06.2023
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:40
2023-06-22T02:40
украина
великобритания
сша
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. "Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов", - говорится в распространенном сообщении банка. Там отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов - от Финляндии.
https://ria.ru/20230622/peregovory-1879694667.html
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украина, великобритания, сша, всемирный банк
Украина, Великобритания, США, Всемирный банк
Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов

Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
"Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов", - говорится в распространенном сообщении банка.
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Там отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов - от Финляндии.
 
УкраинаВеликобританияСШАВсемирный банк
 
 
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