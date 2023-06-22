https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html

Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми

Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми - РИА Новости, 22.06.2023

Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми

Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми, сообщается в Telegram-канале городской ГИБДД. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:26

2023-06-22T11:26

2023-06-22T11:54

происшествия

якутск

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ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми, сообщается в Telegram-канале городской ГИБДД. По информации автоинспекции, инцидент произошел накануне, поздним вечером, на улице Семена Данилова. Угнали Toyota Corolla, в которой оставались дети четырех и пяти лет. Как выяснилось, женщина вместе со знакомым зашла в магазин, не запирая и не глуша машину, а выйдя, обнаружила, что ее угнали."Спустя около десяти минут угнанный автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения <...> и оперативно остановлен инспекторами ДПС на улице Чайковского. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Права управления транспортными средствами он не имел", — говорится в релизе. Помимо угонщика, в салоне оказался еще один мужчина — пассажир. Он признался, что обстоятельств инцидента не помнит, детей не заметил.Обоих задержали и доставили в полицию. Освидетельствование показало у угонщика алкоголь в выдыхаемом воздухе — 1,16 миллиграмма на литр. Против мужчины возбудили административное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления". Она предусматривает от десяти до пятнадцати суток ареста или штраф 30 тысяч рублей. Дети не пострадали, их передали родительнице. Машина оказалась в исправном состоянии, ее тоже вернули. Кроме того, информацию о случившемся передали в инспекцию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

https://ria.ru/20230505/ugon-1870030673.html

https://ria.ru/20230204/ugon-1849742697.html

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происшествия, якутск, гибдд мвд рф