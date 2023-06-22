https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми - РИА Новости, 22.06.2023
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми, сообщается в Telegram-канале городской ГИБДД. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:26
2023-06-22T11:26
2023-06-22T11:54
происшествия
якутск
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg
ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми, сообщается в Telegram-канале городской ГИБДД. По информации автоинспекции, инцидент произошел накануне, поздним вечером, на улице Семена Данилова. Угнали Toyota Corolla, в которой оставались дети четырех и пяти лет. Как выяснилось, женщина вместе со знакомым зашла в магазин, не запирая и не глуша машину, а выйдя, обнаружила, что ее угнали."Спустя около десяти минут угнанный автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения <...> и оперативно остановлен инспекторами ДПС на улице Чайковского. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Права управления транспортными средствами он не имел", — говорится в релизе. Помимо угонщика, в салоне оказался еще один мужчина — пассажир. Он признался, что обстоятельств инцидента не помнит, детей не заметил.Обоих задержали и доставили в полицию. Освидетельствование показало у угонщика алкоголь в выдыхаемом воздухе — 1,16 миллиграмма на литр. Против мужчины возбудили административное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления". Она предусматривает от десяти до пятнадцати суток ареста или штраф 30 тысяч рублей. Дети не пострадали, их передали родительнице. Машина оказалась в исправном состоянии, ее тоже вернули. Кроме того, информацию о случившемся передали в инспекцию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
https://ria.ru/20230505/ugon-1870030673.html
https://ria.ru/20230204/ugon-1849742697.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_adef353914ad808c052f2bae8dc41f34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, гибдд мвд рф
Происшествия, Якутск, ГИБДД МВД РФ
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми
В Якутске угнавшего автомобиль с двумя детьми пьяного мужчину задержали по горячим следам
ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости.
Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя спящими детьми, сообщается в Telegram-канале
городской ГИБДД.
По информации автоинспекции, инцидент произошел накануне, поздним вечером, на улице Семена Данилова. Угнали Toyota Corolla, в которой оставались дети четырех и пяти лет. Как выяснилось, женщина вместе со знакомым зашла в магазин, не запирая и не глуша машину, а выйдя, обнаружила, что ее угнали.
"Спустя около десяти минут угнанный автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения <...> и оперативно остановлен инспекторами ДПС на улице Чайковского
. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Права управления транспортными средствами он не имел", — говорится в релизе.
Помимо угонщика, в салоне оказался еще один мужчина — пассажир. Он признался, что обстоятельств инцидента не помнит, детей не заметил.
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
Обоих задержали и доставили в полицию. Освидетельствование показало у угонщика алкоголь в выдыхаемом воздухе — 1,16 миллиграмма на литр.
Против мужчины возбудили административное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления". Она предусматривает от десяти до пятнадцати суток ареста или штраф 30 тысяч рублей.
Дети не пострадали, их передали родительнице. Машина оказалась в исправном состоянии, ее тоже вернули. Кроме того, информацию о случившемся передали в инспекцию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Вооруженные люди в масках угнали почтовый автомобиль под Калугой