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Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 22.06.2023 (обновлено: 11:17 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ataka-1879750524.html
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня - РИА Новости, 22.06.2023
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня
Украинские войска пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, бои продолжаются более шести часов, российские... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:59
2023-06-22T11:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, бои продолжаются более шести часов, российские военные отбивают попытки атаковать, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку. Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии", - сказал Рогов. По его словам, на протяжении более шести часов на данном участке фронта идут бои высокой интенсивности. "Враг бросил в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трёх рот личного состава. Активно работает артиллерия", - добавил Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230602/leopardy-1875793291.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня

Рогов: ВСУ пошли в новую атаку на Ореховском направлении в Запорожской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, бои продолжаются более шести часов, российские военные отбивают попытки атаковать, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку. Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии", - сказал Рогов.
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2 июня, 14:56
По его словам, на протяжении более шести часов на данном участке фронта идут бои высокой интенсивности.
"Враг бросил в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трёх рот личного состава. Активно работает артиллерия", - добавил Рогов.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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