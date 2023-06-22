https://ria.ru/20230622/ataka-1879750524.html
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня - РИА Новости, 22.06.2023
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня
Украинские войска пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, бои продолжаются более шести часов, российские... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:59
2023-06-22T10:59
2023-06-22T11:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, бои продолжаются более шести часов, российские военные отбивают попытки атаковать, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку. Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии", - сказал Рогов. По его словам, на протяжении более шести часов на данном участке фронта идут бои высокой интенсивности. "Враг бросил в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трёх рот личного состава. Активно работает артиллерия", - добавил Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230602/leopardy-1875793291.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВСУ начали новую атаку в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня
Рогов: ВСУ пошли в новую атаку на Ореховском направлении в Запорожской области